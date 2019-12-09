影／旺宏歡慶30周年 吳敏求宣布送每名員工1萬紅包

旺宏今天歡慶成立30周年，董事長吳敏求與經營團隊一起切蛋糕慶賀，他也於現場宣布好消息，將發放每名員工新台幣1萬元紅包，總金額約4000萬元，「不是你們，我是做不到的，旺宏是做不到的。也因為是你們，旺宏才能走到30年的今天，並逐漸茁壯成長。」吳敏求也感謝同仁及家屬們的支持，全場歡呼。

旺宏今天中午在總部大廳舉行30周年慶活動，他表示，30年前，公司除了「人」以外，幾乎是一無所有。既沒有政府奧援，當時既要兼顧技術，又要花大錢蓋廠，還要能將產品賣出去，現在回想起來，真不敢想像。旺宏第1個10年，成為半導體行業的標竿，10年之內成長至約10億美金的營業額。

吳敏求說，第2個10年，旺宏像所有公司一樣會面臨困境，幾乎要倒地不起，經過努力站起來了。第3個10年，又經歷了擴廠而虧錢的窘境，後來推出了55奈米的NOR Flash及19奈米的NAND Flash ，又站起來。

吳敏求對員工們表示，因為有你們，讓旺宏能夠成長茁壯，未來還有許多挑戰，希望未來20年能夠成為NAND Flash領導者，為旺宏及台灣創造下一個奇蹟。

吳敏求也感謝員工，他說旺宏在半導體舞台上創造了無數的奇蹟，開發出半導體界第一個Big Data/AI的系統，品質從ppm Level進步到ppb Level，這又是項創舉；沒有人相信旺宏的技術從頭到尾能自行開發，也沒有人相信旺宏能有許多專利、IP，「你們又做到了！」