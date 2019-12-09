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中國5G手機搶AMOLED 聯詠2020年驅動IC出貨倍增

2019-12-09 12:10經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

中國智慧型手機掀起AMOLED大戰，一線品牌華為、OPPO、Vivo及小米2020年推首款5G智慧型手機全面導入AMOLED面板，AMOLED滲透率快速攀升，聯詠（3034）AMOLED驅動IC第四季客戶端拉貨增溫，預期AMOLED在高階旗艦機種往下滲透之下，聯詠營運繼TDDI之後，AMOLED將再創營運高峰，法人預估AMOLED出貨量倍數成長，聯詠2020年營收挑戰高雙位數成長。

隨著5G即將商轉，中國一線品牌手機廠將於明年上半年發表首款5G高階旗艦機種，全面導入AMOLED面板，聯詠在AMOLED除了技術開發已準備就緒，在40奈米製程晶圓代工的產能也已準備好，第四季客戶端拉貨動能增溫，明年上半年可望受惠於AMOLED滲透率快速攀升。

此外，聯詠在技術製程上不斷更新，2020年下半年將推出採用28奈米AMOLED驅動IC，較40奈米更為省電，由於5G高頻高速相對耗電，聯詠低功耗驅動IC更具吸引力，可望打入中國以外品牌客戶端。

法人預估聯詠2020年的OLED驅動IC出貨量將逐季大幅攀升，上半年出貨量超過3,000 萬顆，下半年將倍增至6,000 萬顆，2020年共出貨9,500萬顆，較今年約2,200萬顆成長超過三倍。OLED驅動IC佔聯詠營收比重將由2019年的 4%，躍升至2020年的15%，加上OLED驅動IC的毛利率優於平均，將為2020 年營收與獲利成長的主要來源。

聯詠11月營收54 億元，月減2%、年增 10%，符合市場預期，累計前11月589.66億元，年增18.58%。法人指出，第四季大部份產品線呈現下滑，中小尺寸出貨量會往上，第四季會有5G的新機推出，雖中小尺寸產品組合的不同，但整體出貨量增加，且TDDI的價格已止穩，有助於第四季營運表現。

OLEDAMOLED聯詠

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