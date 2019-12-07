中華電基金會「蹲點．台灣」 逾500大學生響應

中華電信基金會今（7）日舉辦2019年第十一屆「蹲點．台灣」頒獎典禮，中華電信基金會提到，每年邀請大學青年以15至20天期間，至台灣鄉鎮、部落蹲點進行「一手服務、一手記錄」，至今已有超過40校80系500多位大學生投入，為自己也為全台70多個鄉鎮角落帶來改變的契機。

中華電信基金會董事長郭水義今日也表示，勉勵年輕人蹲下來，才能看到台灣的點點滴滴，鼓勵年輕世代深入鄉鎮、以實際行動為土地付出，從中看見真正的台灣，也培養多元包容觀點、重新發現自己的價值。

此次頒獎典禮由郭水義、國立政治大學傳播學院院長郭力昕、遠見雜誌社長兼總編輯楊瑪利、5% Design Action創辦人楊振甫、宏達基金會董事長卓火土均、中華電信基金會董事賴靜嫻應邀出席，共同分享成果。