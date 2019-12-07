親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

合歡山貨車墜谷1命危1傷 6歲女童摔出搜尋中

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

中華電基金會「蹲點．台灣」 逾500大學生響應

2019-12-07 18:35經濟日報 記者尹慧中／即時報導

中華電信基金會今（7）日舉辦2019年第十一屆「蹲點．台灣」頒獎典禮，中華電信基金會提到，每年邀請大學青年以15至20天期間，至台灣鄉鎮、部落蹲點進行「一手服務、一手記錄」，至今已有超過40校80系500多位大學生投入，為自己也為全台70多個鄉鎮角落帶來改變的契機。

中華電信基金會董事長郭水義今日也表示，勉勵年輕人蹲下來，才能看到台灣的點點滴滴，鼓勵年輕世代深入鄉鎮、以實際行動為土地付出，從中看見真正的台灣，也培養多元包容觀點、重新發現自己的價值。

此次頒獎典禮由郭水義、國立政治大學傳播學院院長郭力昕、遠見雜誌社長兼總編輯楊瑪利、5% Design Action創辦人楊振甫、宏達基金會董事長卓火土均、中華電信基金會董事賴靜嫻應邀出席，共同分享成果。

中華電信基金會統計，今年有來自18校37科系共60位學生（2人一組）至全台26個社區與部落蹲點，學生藉由各自對在地的觀察、發揮自己的專長，為社區與部落量身打造服務方案，包含實際下田耕作與收割、協助農特產品行銷推廣、帶領學童閱讀與美勞創作、傳授中醫刮痧與芳療復健、參與老屋修建計畫、網路社群平台建置與教學、結合在地特色開發食譜等，學生們揮灑創意與行動力，為社區帶來青年活力與新的視野；也看見自己的潛能與價值。

中華電信基金會董事長郭水義今日與「蹲點．台灣」大賞獎得主合照。圖／中華電信基金會...
中華電信基金會董事長郭水義今日與「蹲點．台灣」大賞獎得主合照。圖／中華電信基金會提供
分享

中華電信大學生老屋

延伸閱讀

不忘本！侯永都基金會連8年 北門二重港發慰問...

張榮發基金會 獲海洋教育推手獎

張榮發基金會 獲教育部首屆海洋教育貢獻獎

郭水義的執行力：做到六個「對」

相關新聞

產業脈動／散熱族 5G手機＋電競鍍金

2019-12-07 13:53

友達孵小金雞 友達頤康明年邁入高速成長

2019-12-07 13:07

郭台銘現身鴻海威州園區：設備投產明年更重要

2019-12-07 13:00

高通 推出新款XR晶片與常時連網晶片

2019-12-07 10:53

醫療科技創新論壇／ICT結合生技 台廠新商機

2019-12-07 02:11

醫療科技創新論壇／抓住機會 三年看到爆發點

2019-12-07 01:50

高通再推新晶片 台積吃補

2019-12-07 01:33

郭明錤預測 蘋果明年將推五款新機

2019-12-07 01:09

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47

新唐併PSCS 明年中完成

2019-12-06 23:32

華碩深耕印尼 要增21店

2019-12-06 23:32

華邦電董座焦佑鈞：記憶體已止跌回穩

2019-12-06 23:32

郭台銘見川普談威州案 鴻海董座劉揚偉：投資如期進行

2019-12-06 19:33

宏達電強化VR布局 推出新版無線跨平台內容串流服務

2019-12-06 18:14
看更多

熱門文章

郭台銘分享和川普合照：謝謝白宮好友稍來的照片

2019-12-07 13:45

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

2019-12-07 18:27

友達孵小金雞 友達頤康明年邁入高速成長

2019-12-07 13:07

郭台銘見川普談威州案 鴻海董座劉揚偉：投資如期進行

2019-12-06 19:33

太陽光電添三獎勵 產業利多

2019-12-06 23:20

高通再推新晶片 台積吃補

2019-12-07 01:33

上海國儲聯貸案／金融業徹查 防連環爆

2019-12-06 23:56

郭台銘現身鴻海威州園區：設備投產明年更重要

2019-12-07 13:00

搶國旅刷手 4銀行優惠戰 最高現金回饋2％

2019-12-07 00:36

乖乖易主 三地集團掌經營權

2019-12-07 01:34

上海國儲聯貸案／踩雷國銀 增提備抵呆帳

2019-12-06 23:56

明年離岸風電費率降至5.0946元 僅這家開發商可能適用

2019-12-06 21:38

郭明錤預測 蘋果明年將推五款新機

2019-12-07 01:09

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

總統：高雄 風電新重鎮

2019-12-06 23:16

高雄銀提案 比照公股行庫給退休人員優存遭疑

2019-12-06 20:41

台電火力電廠 擴大降載

2019-12-07 00:15

今年投資率22.4％ 衝八年高點

2019-12-06 23:19

新光攻大健康 要賺健身財

2019-12-06 23:13

下班心好累 髒衣服放進智能櫃就能包辦洗、燙、摺

2019-12-07 12:53

全台最大「TSUTAYA BOOKSTORE」 落腳CITYLINK南港店

2019-12-06 19:25

「三地開發」南台灣起家 多路拓版圖

2019-12-07 01:34

離岸風電費率大降 剩1業者適用

2019-12-06 23:36

新光點子王吳東進 引進彈跳課

2019-12-06 23:13

5G SoC聯發科台積電帶頭衝 後段封測吃補

2019-12-07 10:58

政院核定南科橋頭園區 估增加逾7500個工作機會

2019-12-07 11:49

老字號零食大廠搶攻耶誕商機 乖乖這麼出招令人驚喜

2019-12-07 12:41

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47

華邦電董座焦佑鈞：記憶體已止跌回穩

2019-12-06 23:32

宏泰壽給企業假投保真理財 遭金管會罰120萬元

2019-12-06 19:26

醫療科技創新論壇／ICT結合生技 台廠新商機

2019-12-07 02:11

離岸風電費率減 恐衝擊達德

2019-12-06 23:17

台新投信ETF產品多元化 滿足市場

2019-12-07 03:42

台灣取代香港成金融中心 國泰金：商品開放最必要

2019-12-06 20:23

新唐併PSCS 明年中完成

2019-12-06 23:32

財經觀點／降關稅也降車價 才能刺激買氣

2019-12-06 23:40

台新投信 基金獎常勝軍

2019-12-07 03:42

醫療科技創新論壇／抓住機會 三年看到爆發點

2019-12-07 01:50

台企銀：危老都更爆發成長 2020年貸款上看300億

2019-12-07 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top