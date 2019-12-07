中華電基金會「蹲點．台灣」 逾500大學生響應
中華電信基金會今（7）日舉辦2019年第十一屆「蹲點．台灣」頒獎典禮，中華電信基金會提到，每年邀請大學青年以15至20天期間，至台灣鄉鎮、部落蹲點進行「一手服務、一手記錄」，至今已有超過40校80系500多位大學生投入，為自己也為全台70多個鄉鎮角落帶來改變的契機。
中華電信基金會董事長郭水義今日也表示，勉勵年輕人蹲下來，才能看到台灣的點點滴滴，鼓勵年輕世代深入鄉鎮、以實際行動為土地付出，從中看見真正的台灣，也培養多元包容觀點、重新發現自己的價值。
此次頒獎典禮由郭水義、國立政治大學傳播學院院長郭力昕、遠見雜誌社長兼總編輯楊瑪利、5% Design Action創辦人楊振甫、宏達基金會董事長卓火土均、中華電信基金會董事賴靜嫻應邀出席，共同分享成果。
中華電信基金會統計，今年有來自18校37科系共60位學生（2人一組）至全台26個社區與部落蹲點，學生藉由各自對在地的觀察、發揮自己的專長，為社區與部落量身打造服務方案，包含實際下田耕作與收割、協助農特產品行銷推廣、帶領學童閱讀與美勞創作、傳授中醫刮痧與芳療復健、參與老屋修建計畫、網路社群平台建置與教學、結合在地特色開發食譜等，學生們揮灑創意與行動力，為社區帶來青年活力與新的視野；也看見自己的潛能與價值。
留言