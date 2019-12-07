郭台銘分享和川普合照：謝謝白宮好友稍來的照片
鴻海集團創辦人郭台銘今（7）日在個人粉專分享和美國總統川普夫婦合照，並提及「謝謝白宮好友稍來的照片，讓我有機會和大家分享。」依據郭台銘粉專分享照片也顯示，鴻海副董事長李傑、鴻海旗下鴻騰精密（FIT）董事長盧松青等人一併隨行。同時郭台銘也在粉專分享和威斯康辛州與夥伴們共渡佳節派對的系列照片。
郭台銘粉專發文也提及：「在2019耶誕假期前在威州與夥伴們共渡佳節派對，高高掛起國旗，令人驕傲，我現在代表的是加油與鼓勵的最強後盾。」
郭台銘近日也在粉專發文提及，「白宮裹的耶誕樹佈置的很有氣勢也很漂亮，能受邀來參加耶誕派對覺得很榮幸，很多人問戴進白宮的國旗帽怎麼沒帶出來，因為我送給了一位重要的美國朋友，上面有中華民國及美國國旗，他說是郭台銘送的，所以有紀念意義...我，馨瑩和川普夫妻有些交談，主要聚焦在中美貿易及美國經濟，內容的確不方便透露，但對於全球與區域的佈局及競爭方向讓我有了一些看法，讓美國再次偉大的核心論述與製造業重返美國息息相關，現在世界各國都在努力創造更多的工作機會，而美國目前失業率低，經濟狀況相對是不錯的。我也會前往威州及洛杉機，西雅圖等地，有些產業方面及國際合作的消息，再找時間和大家分享。」
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