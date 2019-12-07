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網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

韓贏謝龍介要請雞排2700份 館長：小英贏我請1萬份

友達孵小金雞 友達頤康明年邁入高速成長

2019-12-07 13:07經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

友達（2409）近年積極孵育小金雞，跨足大健康產業、循環經濟等多元布局。其中，專注大健康事業的友達頤康，除了耕耘台灣，近一年也挺進中國大陸市場，提供軟硬整合解決方案，接下來藉由推廣新品，以及軟體平台成熟度逐漸提升，友達頤康總經理葉俊正看好，接下來兩年，業績可望有雙倍成長，兩年後有機會呈指數型成長。

友達頤康去年攜手雙連安養中心，展示多樣應用，去年7月進入大陸，已有取得實績。比如，大陸中鐵集團於合肥打造「連續照護退休社區（CCRC），共有1,600床，友達頤康協助其完成五項設備建置，包括ERP系統訂製開發、體驗中心智能化、導覽機器人訓練、定位系統、生活服務機等；大陸綠地房地產正在上海建置CCRC，規劃1,000床，完工後也會完成全區設備布建。

大陸比照美國將養老「產業化」，走向連鎖化、資本化、品牌化，未來商機可觀。葉俊正分享，日本現在老年人口數約600萬人，其中400萬住在養老機構，大陸10幾億人口，到2030年老年人口估計超過3.3億人，是日本的10倍，按照這樣的比例，未來要有能容納4,000萬人的養老機構，量體很大。

葉俊正表示，友達頤康接下來的重點也在大陸，主要銷售軟體系統，軟體可做到行動能力、社交互動、行走模式等分析，將聚焦開發指標型客戶。初期以養老做為切入點，他表示，未來不排除跨進健身、復健領域，鎖定40歲左右年齡層規劃設備，以助做智能化的規劃。

友達頤康以友達本身的IT技術做為後盾，提供系統整合，硬體對外採購，軟體則自行開發，此次於台灣醫療科技展以健康促進、智慧生活、遠程監護等三大主題，大秀技術水準，展出包括行動護理機、智慧健身設備、生活照顧機、智慧床墊、智慧精準定位等產品。

除了友達頤康，友達旗下宇沛永續科技做循環經濟；創利空間及COMQI攻智慧零售；達智匯負責智慧工業服務。友達董事長彭双浪日前表示，新事業今年營收貢獻仍小，不過各領域發展速度都還算快，現在看到發展狀況不錯，期待明後年會有重大貢獻。

友達頤康總經理葉俊正（右）解釋友達頤康器材用法及功能。記者蔡銘仁／攝影
友達頤康總經理葉俊正（右）解釋友達頤康器材用法及功能。記者蔡銘仁／攝影
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友達軟體養老

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