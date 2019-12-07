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郭台銘現身鴻海威州園區：設備投產明年更重要

2019-12-07 13:00經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘在美國時間6日現身鴻海集團威斯康辛州園區，發表談話指出：「威斯康辛是鴻海集團在北美的家，隨著我們將在威谷科技園的設施投入生產，預計明年將變得更加重要。」

依據新聞稿，郭台銘現身威州廠區與當地員工、地方代表與官員等共同慶祝2019年的里程碑，郭台銘說：「在過去的一年中取得很大的成就，歸功於數百名威州員工以及支持新設施建設的許多合作夥伴的辛勤工作。」

迄今為止，鴻海集團統計，已在當地投資約3.5億美元，並與數十家威州公司簽訂合約。

鴻海集團創辦人郭台銘在美國時間6日現身鴻海集團威斯康辛州園區發表談話。圖／鴻海提...
鴻海集團創辦人郭台銘在美國時間6日現身鴻海集團威斯康辛州園區發表談話。圖／鴻海提供
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鴻海威州

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