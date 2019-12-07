親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

高通 推出新款XR晶片與常時連網晶片

2019-12-07 10:53經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠高通於美國夏威夷時間5日宣布，推出二款新的筆電平台驍龍7c與驍龍8c，擴大對常時連網筆電晶片的布局，另外，該公司也公布全球首款支援5G的延展實境（XR）晶片驍龍XR2。

驍龍XR2與驍龍8c都交由台積電代工，而驍龍7c的系統級封裝（SiP），外界估計是交由日月光負責，顯示出台廠在高通上述兩大領域布局的供應鏈中扮演吃重角色。

高通先前針對常時連網筆電市場，就已推出高階定位的驍龍8cx晶片，如今推出的驍龍8c，主攻中階主流市場，而驍龍7c則是因應入門級市場需求。

高通提到，採用驍龍7c晶片的終端產品價格帶，估計會落在300多美元左右，至於採用驍龍8c的終端裝置，可能是價格約500至700美元的產品。

另外，高通先前針對延展實境應用，已推出驍龍XR1晶片，這次則推出新一代驍龍XR2晶片，也是採用台積電7奈米製程生產，是全球首款支援同步7鏡頭的該領域產品。

高通積極推動XR生態系統發展，發行熱門遊戲寶可夢的業者Niantic，5日由技術長Phil Keslin代表，在高通驍龍技術論壇現身。高通指出，雙方正攜手合作，要在該公司XR平台上，推出相關產品參考設計，以推動市場發展消費等級的擴增實境（AR）眼鏡。

高通台積電筆電

延伸閱讀

高通再推新晶片 台積吃補

台積電盤中飆316元天價 市值8.19兆創新...

台積電論壇釋喜、市值再創新高 供應鏈成員同樂

小摩喊買日月光 目標價92元

相關新聞

醫療科技創新論壇／ICT結合生技 台廠新商機

2019-12-07 02:11

醫療科技創新論壇／抓住機會 三年看到爆發點

2019-12-07 01:50

郭明錤預測 蘋果明年將推五款新機

2019-12-07 01:09

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47

新唐併PSCS 明年中完成

2019-12-06 23:32

華碩深耕印尼 要增21店

2019-12-06 23:32

華邦電董座焦佑鈞：記憶體已止跌回穩

2019-12-06 23:32

郭台銘見川普談威州案 鴻海董座劉揚偉：投資如期進行

2019-12-06 19:33

宏達電強化VR布局 推出新版無線跨平台內容串流服務

2019-12-06 18:14

3D列印輔助植牙 明基醫導入臨床

2019-12-06 14:47

雙利多拉動 鴻準營運旺

2019-12-06 14:47

鴻海搶攻生技 董座：現在是千載難逢好機會

2019-12-06 14:47

群創友達脫困 新應用、新需求定調

2019-12-06 14:45

林百里：AI能助精準醫療實現 但還需10年

2019-12-06 12:48

新唐收購Panasonic半導體 焦佑鈞：兼具影響綜效

2019-12-06 12:47

三大因素加持 郭明錤估明年iPhone出貨量2.05~2.1億支

2019-12-06 11:07
看更多

熱門文章

群創友達脫困 新應用、新需求定調

2019-12-06 14:45

本土書店掀閉店潮 蔦屋書店開全台最大店成功秘訣是？

2019-12-06 11:51

綠議員批「中火淪政治提款機」盧秀燕嗆：要護航請便

2019-12-06 13:11

不到一年…離岸風電費率大降7.6% 苦了國家隊

2019-12-06 14:37

國銀海外聯貸案踩雷 國泰金：未參與

2019-12-06 18:32

該先買終身醫療或實支實付？

2019-12-06 14:33

郭台銘見川普談威州案 鴻海董座劉揚偉：投資如期進行

2019-12-06 19:33

鴻海搶攻生技 董座：現在是千載難逢好機會

2019-12-06 14:47

工研院2技術 獲科技產業奧斯卡「全球百大科技研發獎」

2019-12-06 17:02

高通再推新晶片 台積吃補

2019-12-07 01:33

上海國儲聯貸爆雷 富邦金：旗下銀行未參與

2019-12-06 17:42

太陽光電添三獎勵 產業利多

2019-12-06 23:20

上海國儲聯貸案／金融業徹查 防連環爆

2019-12-06 23:56

國銀又踩雷 國泰金總座李長庚：吸取教訓、從中壯大

2019-12-06 17:07

遠雄港董事長證實 反送中掀起物流業新商機

2019-12-06 15:37

林百里：AI能助精準醫療 但還需10年

2019-12-06 14:47

明年離岸風電費率降至5.0946元 僅這家開發商可能適用

2019-12-06 21:38

乖乖易主 三地集團掌經營權

2019-12-07 01:34

雙利多拉動 鴻準營運旺

2019-12-06 14:47

氣候變遷竟危及金融穩定 央行說分明

2019-12-06 14:50

上海國儲聯貸案／踩雷國銀 增提備抵呆帳

2019-12-06 23:56

新唐收購Panasonic半導體 焦佑鈞：兼具影響綜效

2019-12-06 12:47

郭明錤預測 蘋果明年將推五款新機

2019-12-07 01:09

高雄銀提案 比照公股行庫給退休人員優存遭疑

2019-12-06 20:41

嘉泥沖繩飯店 明年開幕接單旺

2019-12-06 14:45

二甲基乙醯胺具毒性 納勞保職業病項目

2019-12-06 14:27

少量多樣接單服務好 社頭織襪業者景氣低迷中異軍突起

2019-12-06 18:08

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

林百里：AI能助精準醫療實現 但還需10年

2019-12-06 12:48

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

存退休金 牢記「專款專用」原則

2019-12-06 14:34

3D列印輔助植牙 明基醫導入臨床

2019-12-06 14:47

新光攻大健康 要賺健身財

2019-12-06 23:13

全台最大「TSUTAYA BOOKSTORE」 落腳CITYLINK南港店

2019-12-06 19:25

今年投資率22.4％ 衝八年高點

2019-12-06 23:19

離岸風電躉購費率降 業者憂影響產業發展

2019-12-06 14:21

總統：高雄 風電新重鎮

2019-12-06 23:16

台灣虎航「新潟」上映 越光米、神隱少女盆舟不可錯過

2019-12-06 16:22

搶國旅刷手 4銀行優惠戰 最高現金回饋2％

2019-12-07 00:36

台電火力電廠 擴大降載

2019-12-07 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top