高通 推出新款XR晶片與常時連網晶片

晶片大廠高通於美國夏威夷時間5日宣布，推出二款新的筆電平台驍龍7c與驍龍8c，擴大對常時連網筆電晶片的布局，另外，該公司也公布全球首款支援5G的延展實境（XR）晶片驍龍XR2。

驍龍XR2與驍龍8c都交由台積電代工，而驍龍7c的系統級封裝（SiP），外界估計是交由日月光負責，顯示出台廠在高通上述兩大領域布局的供應鏈中扮演吃重角色。

高通先前針對常時連網筆電市場，就已推出高階定位的驍龍8cx晶片，如今推出的驍龍8c，主攻中階主流市場，而驍龍7c則是因應入門級市場需求。

高通提到，採用驍龍7c晶片的終端產品價格帶，估計會落在300多美元左右，至於採用驍龍8c的終端裝置，可能是價格約500至700美元的產品。

另外，高通先前針對延展實境應用，已推出驍龍XR1晶片，這次則推出新一代驍龍XR2晶片，也是採用台積電7奈米製程生產，是全球首款支援同步7鏡頭的該領域產品。

高通積極推動XR生態系統發展，發行熱門遊戲寶可夢的業者Niantic，5日由技術長Phil Keslin代表，在高通驍龍技術論壇現身。高通指出，雙方正攜手合作，要在該公司XR平台上，推出相關產品參考設計，以推動市場發展消費等級的擴增實境（AR）眼鏡。