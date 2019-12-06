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科技業看好醫療產業大餅 林百里、劉揚偉對談生醫商機

2019-12-06 20:25經濟日報 黃靖文邱力行/台北即時報導

生醫產業大餅搶手，讓科技業也想切入，亞洲醫療科技創新論壇今(6)日登場，這是鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里首度同台，一起暢談ICT產業未來將怎麼投入生醫產業，林百里提到未來AI、大數據和雲端是關鍵，不過商業模式還得花10年才能成熟。劉揚偉提到，2025年全球數位醫療產值將達到5040億美元，目前鴻海集團在日本，已經有8吋晶圓廠投入生產醫療用的晶圓與產品。

2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉...
2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等出席領袖對談。記者曾吉松／攝影
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晶圓廠林百里鴻海

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