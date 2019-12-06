非被動元件業務影響 禾伸堂11月營收下滑

禾伸堂董事長唐錦榮 （本報系資料庫） 分享 facebook 被動元件廠禾伸堂（3026）今（6）日公告11月營收，為13.69億元，較上月減少2.03%，累計今年前11個月營收135.98億元，較去年同期減少12.2%。

被動元件市場受惠於終端需求升溫、急單增加，但禾伸堂因非被動元件部分業務下滑，影響11月營收表現；禾伸堂表示，第四季被動元件急單延續拉貨力道，因此工廠稼動率穩定提升中，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。