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宏達電強化VR布局 推出新版無線跨平台內容串流服務

2019-12-06 18:14經濟日報 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）今天宣布，推出全球首款無線跨平台內容串流模式Viveport串流Beta版服務，實現PC端的VR優質內容無縫串流至六自由度（6DoF）一體機VR（虛擬實境）裝置。不需複雜的網絡設置或是第三方軟硬體配備的輔助，用戶只需將其所有設備連接至同一Wi-Fi網絡下便可一鍵啟動這項功能。也就是現在Vive Focus Plus或Wave平台設備用戶可在其VR一體機上享有2,000多款Viveport內容，也可以從其他PC VR内容平台下載的各種PC VR内容。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，過去受限於運算能力與內容不足的一體機VR用戶，現在可以透過最新Viveport串流服務的推出，即可無線瀏覽各種PC VR內容，預料未來透過雲端運算即可輕鬆即時串流VR內容至用戶手上設備的時代也不遠了。

宏達電指出，目前該功能是免費專屬於訂閱Viveport Infinity的VIVE Focus Plus用戶，未來將陸續開放給搭載VIVE Wave平台的六自由度（6DoF）單機VR設備。VR內容吃到飽訂閱服務Viveport Infinity自推出以來受到廣大用戶支持，Vive Focus Plus用户可專享透過該會員服務中內置的串流功能跨平台體驗PR VR內容，除了觀賞Viveport平台上的豐富內容，用户在其他PC VR内容平台下載的PC VR内容，也可透過Viveport串流功能在一體機上輕鬆體驗。

宏達電／提供
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