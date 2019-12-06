宏達電強化VR布局 推出新版無線跨平台內容串流服務

宏達電（2498）今天宣布，推出全球首款無線跨平台內容串流模式Viveport串流Beta版服務，實現PC端的VR優質內容無縫串流至六自由度（6DoF）一體機VR（虛擬實境）裝置。不需複雜的網絡設置或是第三方軟硬體配備的輔助，用戶只需將其所有設備連接至同一Wi-Fi網絡下便可一鍵啟動這項功能。也就是現在Vive Focus Plus或Wave平台設備用戶可在其VR一體機上享有2,000多款Viveport內容，也可以從其他PC VR内容平台下載的各種PC VR内容。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，過去受限於運算能力與內容不足的一體機VR用戶，現在可以透過最新Viveport串流服務的推出，即可無線瀏覽各種PC VR內容，預料未來透過雲端運算即可輕鬆即時串流VR內容至用戶手上設備的時代也不遠了。