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圓剛 推出人工智慧邊緣運算平台

2019-12-06 14:44經濟日報 記者張義宮／即時報導

數位影音技術大廠圓剛科技（2417），宣布推出搭載高效能和低耗能的NVIDIA Jetson AGX Xavier模組的人工智慧邊緣運算嵌入式電腦及載板（型號：AVerAI Box PC EA713-AAMN），以提升人工智慧邊緣端的整體運算效能。

圓剛表示，以軟硬體整合技術能力，為各產業的系統整合商及加值經銷商提供專屬的客製化設計服務，例如運用在機器人、電腦視覺處理、工業自動化、智慧零售、智慧城市、智慧製造等產業，甚至在學術研究領域，都能透過這款人工智慧邊緣運算平台的擴充能力與散熱設計的優勢，提升生產力、降低成本。

AVerAI EA713-AAMN以AGX Xavier為核心，提供二個M.2 Key M 2280和四組mPCIe擴充插槽，靈活的擴充方式可以為開發人員提供多種不同組合的影像擷取卡安裝選擇，尤其搭配圓剛的影像擷取卡後，更讓AVerAI EA713-AAMN能夠接收、處理各種影像來源如HDMI、VGA、SDI、AV端子等不同的輸入來源，甚至可針對不同應用場景提供二路4Kp30 HDMI影像輸入，利於收集不間斷的實時影像數據做分析。

AVerAI EA713-AAMN是一個應用程式就緒型的系統 （application ready system），為多種應用程式提供整體解決方案，以提高性能和上市時間的靈活性。使用EA713-AAMN，軟體發展人員不僅可以在該系統上設計深度學習軟體，還可以將他們的軟體和系統作為一個完整的解決方案進行銷售。可以極為簡化系統整合的工作和流程，將其深度學習解決方案投入市場。圓剛AVerAI系列能夠使企業在其AI的邊緣應用中實現加速上市時間和量產的目標。

此外，AVerAI Box PC邊緣運算電腦使用NVIDIA Jetson TX1、TX2、Xavier及最新的Nano人工智慧模組為核心，同時提供風扇及無風扇散熱設計的兩種機構供客戶選擇，其中蘊涵嵌入式核心科技，大大提高了應用領域性能和上市時間的靈活性。讓軟體發展人員不僅可以在該系統上設計自有的深度學習軟體，還可以加速將軟體和系統作為一個完整的解決方案進行銷售。除了人工智慧的關鍵技術之外，圓剛更能為客戶提供高品質的專屬客製化設計服務。

軟體人工智慧智慧城市機器人

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