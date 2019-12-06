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導入訊連FaceMe 宏碁、崇友產品獲精品獎「銀質獎」

2019-12-06 12:57經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

訊連（5203）今（6）日宣布旗下FaceMe AI臉部辨識引擎，應用在宏碁（2353）「aiSage」和崇友實業「GF系列智慧電梯」上，產品皆入選今年第28屆「台灣精品獎」。訊連表示，其FaceMe AI臉部辨識引擎獲得今年精品獎「銀質獎」殊榮，代表AI臉部辨識應用產品，在今年精品獎成果卓越，備受評審與外界肯定。

訊連開發的FaceMe AI臉部辨識引擎，提供高達99.58% 之臉部辨識率，提供跨平台、彈性配置之SDK服務。自去年底推出以來，已協助許多海內外硬體開發商與系統整合商，於產品服務中快速導入臉部辨識技術，不僅強化產品功能和獨特競爭力，也讓產品能快速導入在各種智慧產業情境。

「近年來，AI應用已經遍及各產業領域，其中人臉辨識得力於硬體設備和智慧商務發展，成為應用最廣且實用價值最高的AI商用技術。」訊連科技執行長黃肇雄表示，訊連FaceMe臉部辨識引擎的高精準度和高度整合彈性，能快速幫助硬體整合商導入臉部辨識應用。宏碁、崇友實業與訊連科技的合作，相互提升產品之附加價值，共同創造AI整合服務新體驗。

宏碁aiSage為一款以邊緣運算（Edge Computing）為訴求之AIoT裝置，訊連指出，其可透過FaceMe臉部辨識引擎，辨識訪客之性別、年齡、情緒等特徵，並內建高效管理平台。方便電子看板、資訊服務站（KIOSK）等開發商，打造出具備智慧刷臉功能的智慧零售、智慧城市等應用。

崇友實業結合物聯網、AI智能、以及節能技術的應用，開發出「GF系列智慧電梯」。透過導入訊連科技FaceMe臉部辨識引擎，電梯可根據「刷臉」結果比對住戶資料，自動送住戶抵達指定樓層，也提供叫車服務，使大樓安全性和隱私性全面提升。產品甫推出已獲得許多飯店業者和高級住宅積極洽詢合作。

透過訊連「FaceMe臉部辨識引擎」技術，宏碁「aiSage」和崇友實業「GF系列智慧電梯」從單純監控和載客的設備，進化成提供客製化體驗的AI整合服務方案。今年訊連、宏碁與崇友實業共同獲得第28屆「精品獎」殊榮，展現科技產業合作開發的研發實力，帶領台灣企業進軍智慧零售、智慧建築與AIoT市場。

訊連崇友

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