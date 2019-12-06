鴻海董座劉揚偉：生技產業未來三至五年將迎來爆發點

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（6）日上午表示，ICT產業下一個最大的機會就是在生技產業，預估未來三到五年就可以看到生技產業的爆發點，整個產業2025年就有高達5,040億美元的市場規模。被媒體問到未來是否有機會與廣達合作？劉揚偉表示「當然有！」「過去在PC產業大家各自努力發展，但相信未來有合作的空間！」

2019亞洲醫療科技創新論壇今日於南港展覽館盛大展開，現場邀請到鴻海集團生策會副會長楊泮池、廣達電腦董事長林百里，以及代替鴻海集團創辦人郭台銘出席的董事長劉揚偉，分享台灣醫療科技的跨界應用。

劉揚偉表示，ICT產業下一個最大的機會就是在生技產業，在手機產業之後另外一個真實且巨大的機會，ICT要跟生技業緊密結合、抓住這個機會，否則其他國家也會朝此方面發展，國家、產業均要有此認知 。

劉揚偉提到，大家打造一個能夠賺到大錢的氛圍後，就不用擔心人才不夠等問題，「重點是氛圍要先出來！氛圍要起來人，才自然來！」

劉揚偉表示，鴻海集團已經做很多相關產品與服務，都在等待整個產業起來，預計三到五年的時間就看到產業爆發成長，現在看到很多新的科技引入MRI或是X光等等，積累到一定程度就會爆發出來。預估產業上2025年就有5,040億美元的市場規模，有很大的機會 。

他進一步強調，發展生技產業是很大的挑戰，需要領導企業加入，而且可以注意到，「幾乎所有ICT廠商全都在做健康醫療相關！」希望大家一起來，不然會被其他國家搶走！

至於郭台銘現在正在美國白宮，媒體猜到可能與白宮討論威州廠發展，對此劉揚偉表示，郭台銘這次最主要是參加白宮的耶誕晚會，不過人與人見面會聊，相信會聊起威州的事情。