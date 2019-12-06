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明基醫「明基植牙規劃軟體Mercury」 醫療科技展首秀

2019-12-06 12:23經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

明基／佳世達集團參展台灣醫療科技展，明基醫（4116）旗下明基口腔醫材，全方位布局數位植牙解決方案，今年展會首度亮相「明基植牙規劃軟體Mercury」。佳世達表示，此款Mercury軟體目前已取得台灣食品藥物管理署（TFDA）許可證，並獲國內部份醫院採用，正積極推廣導入臨床使用。

明基智慧植牙中心（iQDI）打造全方位數位牙科整合服務，從成像、規劃、輔助系統，提供流暢而完整的智慧方案，展示包括口內掃、植牙規劃軟體、3D列印手術導板輔助植牙精準定位等。其中，植牙規劃軟體以醫師臨床角度需求出發，以快速上手、3D視覺化、智慧演算技術為設計概念，讓醫師自行掌握數位植牙治療計畫，提高醫病溝通順暢度與病人滿意度。

明基口腔醫材總經理林家弘表示，讓產品變「簡單」更貼近使用者需求，是明基植牙規劃軟體研發的初衷，此套軟體具有高相容性，可支援全球牙科電腦斷層影像與口掃檔案，不因格式不相容而受限。明基口腔以整合能力為優勢，傾聽醫病雙方需求，從服務出發，讓植牙流程每個環節盡善盡美。

林家弘進一步指出，亞太地區的植牙市場相較其它區域成長快速，年複合年成長率為9％，在市場尚未飽和的狀態下，數位植牙的成長趨勢非常可觀。明基口腔除了逐步站穩台灣市場之外，未來也預計將此套軟體推向海外，以數位化為推動的立基點，期望為病患帶來更精準、更滿意的治療體驗。

據Reports And Data報告指出，2018年全球植牙市場價值43.8億美元，預計到2026年將達到80.6億美元，年複合成長率（CAGR）為7.9％。

隨著人口高齡化的趨勢、牙科相關疾病人口增加、大量資金投入研發，是帶動植牙市場年複合成長率提高的關鍵因素。

明基口腔工作人員現場示範口掃機使用方法。記者蔡銘仁／攝影
明基口腔工作人員現場示範口掃機使用方法。記者蔡銘仁／攝影
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明基iQDI智慧植牙中心亮相口掃機、植牙規劃軟體及3D手術導板全數位流程。圖／佳...
明基iQDI智慧植牙中心亮相口掃機、植牙規劃軟體及3D手術導板全數位流程。圖／佳世達提供
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