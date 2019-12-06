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亞洲醫療科技創新論壇鴻海劉揚偉、廣達林百里出席

2019-12-06 11:35攝影中心 記者曾吉松／即時報導

2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等出席領袖對談。

2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉...
2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等出席領袖對談。記者曾吉松／攝影
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2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉...
2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等出席領袖對談。記者曾吉松／攝影
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2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉...
2019 亞洲醫療科技創新論壇上午舉行，生策會副會長楊泮池主持，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等出席領袖對談。記者曾吉松／攝影
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林百里鴻海劉揚偉楊泮池

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