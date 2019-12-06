三大因素加持 郭明錤估明年iPhone出貨量2.05~2.1億支

分析師預估明年蘋果iPhone出貨量分別達2.05~2.1億支、2.2~2.5億支。 路透 分享 facebook

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，在5G升級、新外觀設計、更佳產品組合三大因素加持下，預估明年、2021年蘋果iPhone出貨量分別達2.05~2.1億支、2.2~2.5億支，年增分別達6%、8%，蘋果供應商普遍可望顯著受益，尤以5G相關及光學行業，在未來2年內將出現最顯著的增長；他認為，iPhone產業鏈為明年電子業投資首選。

郭明錤表示， iPhone在未來二年成長強勁，相關產業鏈將是明年電子業投資核心，預期蘋果將分別在明年及後年上半年發表新款iPhone，有利供應商業績淡季不淡。

郭明錤同時針對明年新款iPhone提出預測，他指出，在明年下半年的iPhone新機中最重要 的技術升級是支援5G，下半年所有新款iPhone都配備Qualcomm的X55與支援5G，且根據不同國家發售僅支援Sub-6G、或支援Sub-6G+mmWave的機型。

另外，沒有5G、或是普及率很低的國家，蘋果可能會用軟體關閉Sub-6G iPhone機型的5G功能，以降低採購Qualcomm X55成本；郭明錤說，支援Sub-6G+mmWave的iPhone機型預計在美國、加拿大、日本、韓國、英國等5個市場發表，支援Sub-6G+mmWave iPhone的機型出貨量約占下半年新款iPhone出貨量約15~20%。

他同時表示，新款 iPhone產品區隔主要是顯示器尺寸及後相機規格，預估明年下半年將有4款新iPhone，分別包括5.4吋OLED iPhone （後置雙攝）、6.1吋OLED iPhone （後置雙攝）、6.1吋OLED iPhone（後置三攝+ToF）與6.7吋OLED iPhone （後置三攝+ToF）。

郭明錤指出，蘋果明年將有5款新iPhone，其中，4.7吋LCD的iPhone SE2將在上半年上市銷售， 其他4款新iPhone則在下半年上市；iPhone SE2外型與iPhone 8相同，另外4款新iPhone外觀則與iPhone 4相似。

除了提出明年新iPhone的預測之外，郭明錤也針對2021年新iPhone提出關鍵預測，他表示，蘋果將在2021年上半年發表iPhone SE2 Plus，預測顯示器尺寸為5.5或6.1吋，將採全面屏設計，不支援Face ID，Touch ID將與側邊電源按鍵整合。

郭明錤提到，蘋果將會創造更多最高階機型與其他高階機型間的差異性，提高最高階機型的出貨量與ASP（平均銷售單價）；預測2021年下半年新 iPhone中，預期最高階機型可能取消Lightning連接孔並提供更完全的無線體驗。