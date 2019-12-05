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背包上跑馬燈狂閃這5字 她不畏懼坐博愛座

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台灣之星51億聯貸資金入袋 5G競標銀彈170億陸續到位

2019-12-05 21:25聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

繼今年10/1公告完成40億現金增資後，台灣之星今天正式宣佈完成與聯貸銀行團簽訂總

額新台幣51億的聯合授信合約，目前競標銀彈合計91億入袋，隨5G競標即將到來，後續其他資金也將在明年一月逐步到位。

台灣之星表示，此次聯貸案由王道銀行主辦，總計包含永豐銀行等7家銀行參與，主要目的是為5G第一次釋照及頻率競標與未來公司營運做足準備，強烈宣示出台灣之星競標到底的決心。

台灣之星表示，做為唯一沒有閒置頻譜的電信業者，2018年已經達成全年EBITDA轉正、總營收年增率達10%等重大公司營運里程碑；截至今年11月，總用戶數達228萬名，並維持每月持續穩定成長，待今年底標得5G頻譜後，就能馬上投入使用，擴大網路容量服務既有用戶，提升整體網路品質以及用戶的行動通訊使用體驗。

台灣之星同時積極進行相關財務規劃，今年4月25日董事會正式決議透過增資或可轉換公司債等方式籌資90億元，同意銀行融資上限提高新台幣80億元，並於10月30日董事會正式決議通過私募可轉換特別股方式，透過多元籌資工具，預計備妥至少新台幣170億元資本以投入5G市場，為5G佈局做足準備。

台灣之星5G

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