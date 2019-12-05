奇力新接單動能續上揚 11月營收13.29億元、月增1.38%

電感大廠奇力新（2456）在接單動能持續上揚，帶動集團11月營收為13.29 億元，較上月增加1.38%，較去年同期減少4.85%，展望明年市場景氣抱持樂觀態度，也預期在未來新科技市場，將能逐步發酵現在產品、產能及客戶經營之成果。

從個別公司來看，奇力新公司11月營收為5.11 億元，月減2.69%，年增13.61%， 美磊11月營收2.34 億元，月減0.87%，年減14.5%，美桀公司11月營收1.36億元，月增3.62%，年增19.83%。

以上三家電感公司，11月營收受美中貿易戰不確定性影響，致MOM小幅衰退，但YOY相對成長5.25%，且11月接單動能持續上揚，奇力新集團對明年市場景氣抱持樂觀態度。

旺詮方面11月營收3.03 億元，月增14.24%，年減31.71%，11 月份接單延續前兩月繼續上升，主要以客戶回補庫存及中國農曆 年前提前拉貨因素，展望 12 月之接單動能繼續提升，另外電阻市場在近期也供貨吃緊，集團對電阻市場需求上升抱正面態度。

飛磁部分11月營收1.44 億元，月減5.43%，年減29.45%，主要是歐洲車市持續低迷，且年底盤點接近，客戶進貨較為保守。