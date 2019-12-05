鴻海11月營收突破6026.46億元 歷年同期新高

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全球3C製造大廠鴻海（2317）今（5）日公布11月營收約為6026.46億元，較去年同期6014.41億元，年成長0.2%，再創歷年11月新高表現。同時較今年10月5958.82億元，月成長約1%。

鴻海累計今年前十一月營收則達到約4兆8000.19億元，年成長約2.6%。