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威剛11月合併營收25.1億元 創14個月新高

2019-12-05 18:25經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠NAND Flash價格續漲、固態硬碟（SSD）需求強勁爆發，記憶體模組大廠威剛（3260）11月合併營收25.1億元，創近14個月新高，月增18.46%；其中SSD單月營收及出貨量都創新高，月營收比重上升至36.81%；威剛表示，記憶體產業低點已過，看好明年DRAM及NAND Flash需求同步熱絡，記憶體產業多頭將再次崛起。

威剛今（5）日公告11月合併營收25.1億元，包括SSD、記憶卡與隨身碟、DRAM及外接式硬碟等各項產品線營收都較上個月明顯成長，又以SSD表現最為突出，單月產品營收達9.24億元，年成長逾8成，月成長近3成，看好SSD需求將持續向上。

威剛統計，11月DRAM產品營收比重為35%，非DRAM產品占整體營收比重為65%。累計公司今年1月至11月合併營收231.01億元，其中DRAM產品營收比重達44.85%；非DRAM產品營收比重55.15%。

綜觀明年記憶體產業發展，董事長陳立白認為，NAND Flash市況持續樂觀，現貨價及合約價陸續落底後，市場需求明顯提升，同時上游供應商庫存水位調節也告一段落，未來NAND Flash價格穩健向上的格局將更加確定。DRAM方面，合約價低點已現，現貨價未來亦可望持穩發展。

陳立白指出，在今年上游供應商資本支出相對保守下，勢必影響明年市場供給。隨著5G、AI、車用、物聯網等新型態需求興起，自2020年下半年起，記憶體新增供應不足、產能排擠效益將更為明顯，產業景氣伺機向上態勢已大致底定。

營收DRAM記憶體模組

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