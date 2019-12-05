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台積電供應鏈管理論壇 表揚14家優良供應商

2019-12-05 18:13經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）今（5）日舉辦第十九屆供應鏈管理論壇，在論壇會中，特別感謝所有...
台積電（2330）今（5）日舉辦第十九屆供應鏈管理論壇，在論壇會中，特別感謝所有供應商夥伴今年的支持與傑出貢獻，尤其是協助7奈米製程的產能擴建、5奈米製程的新廠建置及先進製程的技術發展。圖／聯合報系資料照片
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台積電（2330）今（5）日舉辦第十九屆供應鏈管理論壇，在論壇會中，特別感謝所有供應商夥伴今年的支持與傑出貢獻，尤其是協助7奈米製程的產能擴建、5奈米製程的新廠建置及先進製程的技術發展；同時頒發卓越表現獎給14 家優良的設備、原物料及廠務供應商。

台積電表示，今年共有超過700位來自全球半導體業界設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統與服務、環保及廢棄物處理等供應商共同參與；且首次擴大舉辦分組研討會，除既有的設備、原物料、零配件、資訊技術場次外，新增廠務工程分組研討會，並結合第二屆「責任供應鏈論壇」，以全方位的角度提升供應鏈品質，推動產業永續發展並貫徹企業社會責任。

台積電總裁魏哲家表示，「台積公司正迅速拉升先進技術產能，以協助客戶打造一個萬物相連且運算能力無所不在的世界。非常感謝供應商夥伴的支持與協助，讓台積公司能夠持續強化技術的領先地位及卓越的製造能力。未來希望能夠與供應商夥伴一起追求永續成長，並善盡企業社會責任」。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，「在此衷心感謝所有供應商密切的合作與支持，提供台積公司在2019年的產能擴充與新廠建置中所需之產品、技術及服務。未來我們期待與供應商夥伴持續攜手合作，為五奈米製程量產做好準備」。

台積電今日頒發卓越表現獎給14 家優良的設備、原物料及廠務供應商，感謝其卓越貢獻，本屆優良供應商得獎名單包括：

應用材料– 技術合作、台灣先藝科技– 技術合作、艾司摩爾–支援量產加速、荏原製作所– 化學機械研磨設備優異表現、科林研發–支援量產加速、東京威力科創– 支援量產加速。

美商泰瑞達– 技術合作、關東鑫林科技–化學材料品質合作、默克先進科技材料– 化學前驅物優異表現、信越化學工–黃光材料技術合作、勝高科技– 矽晶圓優異表現、台灣特品化學–特殊氣體技術合作、互助營造–土木建築優異表現、漢唐–廠務設施建設優異表現。

台積電原物料奈米

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