friDay影音攜手霹靂布袋戲！12月6日起上架最新正劇

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋、霹靂國際董事長黃強華今（5）日宣布將於明（6）日起獨家上架霹靂布袋戲最新的「霹靂俠峰」。記者蔡敏姿／攝影 分享 facebook 遠傳friDay影音今（5）日與霹靂（8450）正式攜手合作，friDay影音將於12月6日起，每週五晚間7點獨家上架霹靂布袋戲正劇。霹靂表示，由於觀眾觀影習慣的改變，以及線上盜版猖獗，霹靂近兩年台灣市場的劇集收入受到很大的影響，今年以來更是顯著。優質的數位化發行，提升戲迷收視體驗刻不容緩。

此次除了第一部上架的霹靂布袋戲最新正劇-「霹靂俠峰」，過往炙手可熱的霹靂布袋戲正劇也會陸續上架friDay影音，讓所有霹靂粉絲能隨選即看，隨時隨地一解「霹靂癮」。friDay影音表示，為慶祝霹靂布袋戲加入friDay影音大家族，月付$599即可搶先收看最新霹靂布袋戲劇集，friDay影音全站電影、戲劇、動漫、綜藝還能無限觀看。

friDay影音與霹靂布袋戲自今年年初開始合作，同步跟播上架《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，短時間獲得極大迴響，加上friDay影音與霹靂布袋戲粉絲的族群分布相似，因此決定攜手合作，霹靂布袋戲為此更打破以往實體DVD單片發行模式，將最新霹靂正劇直接在friDay影音獨家數位同步發行，讓霹靂迷可以數位OTT訂閱方式觀看。

霹靂國際董事長黃強華表示，霹靂布袋戲不斷追求創新，在發行平台上霹靂也持續與時俱進，從租借錄影帶、到全台便利商店購片，甚至與遠傳共同合作推出數位影音服務，每一個階段都是霹靂因應時代潮流的轉型。霹靂只有一個初衷，就是讓支持霹靂的粉絲可以越來越便利地觀看霹靂劇集，期待這次與遠傳的強強聯手，能吸引廣大的觀影族群接觸霹靂，進而喜愛霹靂，共創雙贏。

霹靂國際黃亮勛總經理表示，霹靂有三大營運方向，分別是數位化、國際化及IP多元化。這次跟friDay影音攜手合作就是霹靂影視數位化發行的開始。霹靂從2009年起最早將發行通路由錄影帶出租店轉至便利商店，成功的發行模式，不僅提供戲迷更好的服務，霹靂更能專注內容的創新。優質的數位化發行，提升戲迷收視體驗刻不容緩。透過friDay影音有最強的串流影音平台，加上目標客群高度相似，雙方強強合作，期待與friDay影音相互導流，提供戲迷最優質的影音體驗。

霹靂第3季財務報表，終於擺脫連2季損失陰霾，單季獲利0.11億元。霹靂第4季營運因台日合作劇場版電影「Thunderbolt Fantasy西幽玹歌」在台灣及日本熱映，加上「雙11」及「雙12」線上購物熱潮，預計霹靂來自海外市場的收入比重也將逐步提高。霹靂未來將更專注在數位轉型，未來霹靂不僅是內容IP價值的公司，更將是專注經營用戶，創造用戶價值的公司，並將以霹靂品牌發展更多元的產品及收入。