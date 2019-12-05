5G競標10日起跑 台灣之星91億元銀彈先到位

台灣5G執照競標將在10日起跑，電信五雄都表示「競爭到底」。 圖／台灣之星提供 分享 facebook

台灣5G執照競標將在10日起跑，電信五雄都表示「競爭到底」。台灣之星表示，今年10月1日公告完成40億現金增資，今日正式完成與聯貸銀行團簽訂總額新台幣51億的聯合授信合約，競標銀彈合計91億元入袋。台灣之星表示，隨5G競標即將到來，後續其他資金也將在明年一月逐步到位，台灣之星預計將籌集新台幣170億元，作為5G競標與建設之用。

此次聯貸案由王道銀行主辦，有永豐銀行等7家銀行參與，主要目的是為5G第一次釋照及頻率競標與未來公司營運所需。

台灣之星表示，現在是唯一沒有閒置頻譜的電信業者，2018年已經達成全年EBITDA轉正、總營收年增率達10%等重大公司營運里程碑。截至今年11月，總用戶數達228萬名，並維持每月持續穩定成長，今年底標得5G頻譜後，馬上會投入使用，擴大網路容量服務既有用戶，提升整體網路品質以及用戶的行動通訊使用體驗。

台灣之星今年4月25日董事會正式決議透過增資或可轉換公司債等方式籌資90億元，同意銀行融資之上限提高新台幣80億元，並於10月30日董事會正式決議通過私募可轉換特別股方式，透過多元籌資工具，預計備妥至少新台幣170億元資本，以投入5G市場，為5G佈局做足準備。