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醫療科技展開展 佳世達、友達、中光電秀技術

2019-12-05 15:50經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

2019台灣醫療科技展今（5）日於南港展覽館二館開展，今年有來自17國、500家廠商參展，展位超過1,900個，其中包括佳世達（2352）、中光電以及友達等65家科技廠，將大秀醫療產品技術。主辦單位表示，今年展會聚焦「智慧醫療新進化」、「癌症治療新視野」、以及「新世代基因科技」等三大方向，規劃智慧醫院／醫用設備、特色醫療等七大展區。

根據Deloitte報告指出，2018至2022年全球醫療保健支出，預計將以每年5.4％的速度成長，與2013至2017年的2.9％相比，大幅上升，至2022年可突破10兆美元。另，依據生技市場調查機構Evaluate的2018年醫療科技業報告，全球醫療科技器材產值7年成長近五成，估計2024年可達到5,950億美元。

明基／佳世達集團近年著力醫療事業，此次展會聯合艦隊成員全體出動，規劃八大主題展區，展示智慧手術室（iQOR）、智慧植牙中心（iQDI）、智慧透析中心（iQHD）等智慧醫療方案，聚焦提供以人為本、為病患與醫護人員均帶來便捷之方案，實現人類健康生活的真善美。

明基／佳世達集團2005年投資南京明基醫院，正式跨足醫療事業，至今布局醫療服務、醫療器材到大健康領域等。佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，明基集團強調以病患為中心，提供對病患與醫護人員有益的智慧醫療。結合醫療服務的第一線需求，以及深厚的光機電整合技術，累積超音波、數位口腔方案等自主開發能力，更拓及血液透析、聽力健康等新事業版圖。

友達近年成立子公司友達頤康，跨足大健康事業，此次展出產品分為三個主題，包括健康促進、智慧生活、遠程監護等。友達以ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃系統）智慧資訊系統為核心，讓機構管理系統化、標準化、提高效率與品質，運用互聯網技術整合健康照護設備，形成一套完整的智慧養老方案。

中光電旗下子公司宇康醫電，則將展出「eFitHealth體健宜體適能檢測系統」及「uGym智慧復健系統」，同時結合智能互動、即時感測及AI技術，期許能為智能復健及健康運動應用領域，帶來全面性的創新解決方案

明基／佳世達集團打造智慧醫療戰情室。記者蔡銘仁／攝影
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明基口腔現場演示口內掃描機。記者蔡銘仁／攝影
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佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培展示智慧手術室，以及可攜式行動超音波掃描儀。記者...
佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培展示智慧手術室，以及可攜式行動超音波掃描儀。記者蔡銘仁／攝影
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虹韻助聽器展出助聽器相關產品。記者蔡銘仁／攝影
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明基醫展出可攜式行動超音波掃描儀。記者蔡銘仁／攝影
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明基／佳世達集團出席台灣醫療科技展。圖／佳世達提供
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明基醫佳世達友達

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