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「竹科39、企業久久」園慶酒會 11日登場

2019-12-05 15:36經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

為歡慶竹科成立39周年，竹科管理局將於12月11日在台灣科學工業園區科學工業同業公會1樓舉辦名為「竹科39、企業久久」園慶酒會，慶典將邀請各界佳賓共同歡慶竹科39。

新竹科學園區成立至今39年，已發展成為全球知名高科技產業研發及製造中心，除在半導體領域建立起完整產業鏈，展現出強勁的聚落效應，更在光電、通訊、生醫、精密機械、電腦週邊等科技產業的同步發展中，打造竹科成為享譽國際的高科技品牌。

竹科管理局今年取得主辦亞洲科學園區協會（ASPA） 2019國際年會的機會，大力拓展台灣科技界於國際的能見度。並在為期3天的活動中，除促進各國科學園區的交流、分享園區發展與管理經驗，也經由大會精心規劃的文化之旅，讓國際友人充分體驗專屬台灣的文化與熱情。未來，竹科管理局王永壯局長將持續以亞洲科學園區協會理事主席的身份推動國際科學合作，以科技實力為台灣發聲。

竹科管理局表示，今年的園慶酒會將安排不同音樂社團接力演出，展現充滿活力、多元價值的竹科面貌。酒會的重頭戲邀請到霹靂國際多媒體副總經理黃文姬以「霹靂布袋戲—文化傳承與創新發展」為題進行演說，分享品牌結合科技與文化的過程，由企業打造新型態使用者體驗及串留影音營運模式轉型的經驗中，提供與會佳賓在產業轉型與跨域合作的嶄新思維方向。

同時，竹科管理局將於園慶酒會中頒發年度創新產品獎、研發成效獎及智慧園區創新應用獎，藉由各獎項表彰並肯定廠商在創新研發上的貢獻與績效。

竹科霹靂半導體

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