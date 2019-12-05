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台灣5G吃到飽快來了？ IDC預測這樣說

2019-12-05 14:38經濟日報 記者尹慧中／即時報導

IDC（國際數據資訊）今（5）日公布2020年台灣ICT市場十大趨勢預測，並提到5G將在2020年在台灣正式登場，預料「吃到飽」資費儘可能出現在初期早鳥優惠方案，5G高階智慧機如iPhone補貼將影響用戶升級意願，在2020後電信市場將因5G產生全新市場競爭規則。

IDC台灣也提到，預期台灣5G發展初期著重消費娛樂服務，未來進入SA獨立組網後將會看到更多符合5G真正特性的垂直產業應用出現。

IDC（國際數據資訊）今（5）日公布2020年台灣ICT市場十大趨勢預測，並提到...
IDC（國際數據資訊）今（5）日公布2020年台灣ICT市場十大趨勢預測，並提到5G將在2020年在台灣正式登場，預料「吃到飽」資費儘可能出現在初期早鳥優惠方案，5G高階智慧機如iPhone補貼將影響用戶升級意願，在2020後電信市場將因5G產生全新市場競爭規則。
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5GIDC吃到飽

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