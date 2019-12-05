高通攜手台積電、三星 擴大晶圓代工合作關係

晶片大廠高通的旗艦處理器晶片驍龍865與數據機晶片X55，均由晶圓代工龍頭台積電生產，另外，其首顆5G系統單晶片驍龍765則由三星生產。高通表示，基於商業考量，所以選擇由兩家業者代工生產，主要是希望能有足夠供貨，而隨著全球5G不斷部署，也會繼續擴大與台積電及三星的合作關係。

目前高通正於美國夏威夷舉行驍龍技術論壇，高通旗下高通技術的產品管理資深副總裁Keith Kressin於4日表示，該公司晶片需求量很大，為每款晶片選擇代工廠商時，都必須考量很多因素，包括晶片面積、功耗等，或是商業考量如生產速度等。

這次三星與台積電的產品代工在功耗、效能方面相差無幾，所以基於商業考量，高通選擇台積電與三星代工，希望確保供貨充足與多樣性。

高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）也指出，後續將強化與台積電的合作關係，台積電與其合作不只是行動裝置產品，還有其他運算相關裝置，而且雙方合作範圍，還擴大到射頻（RF）領域，這也是高通目前增長最快的領域。

值得注意的是，高通先前於9月完成對RF360的收購案，以強化射頻前端（RFFE）產品布局。

業界人士指出，除了應用處理器與數據機晶片生產，由於台積電具備射頻絕緣層上覆矽（RF-SOI）相關技術，因此也能幫高通代工天線開關、低雜訊放大器（LNA）等產品。