英特爾新世代超輕便筆電 採用系微解決方案

BIOS廠系微今（5）日表示，該公司擁有BIOS最先進韌體運算技術(UEFI)，並且是提供系統管理軟體的領導品牌，宣布其客戶在英特爾「雅典娜 （Project Athena）」創新計劃下推出的超輕便筆電選用系微的InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案，量產出貨，此波新產品為最輕薄，且效能最強大的全新英特爾筆電。

英特爾於2019年台北國際電腦展（Computex Taipei）上正式發布雅典娜計劃（Project Athena），英特爾將與業界合作夥伴一起設計下一世代超輕便筆電。該計畫打造出的超輕便筆電搭載新款英特爾第10代10奈米製程Core處理器、整合WiFi 6、Thunderbolt 3技術及內建AI（人工智慧）以支援先進語音助理功能。

除了對性能、效能和連線能力有明顯提升外，這些新款筆電具有智能功能，例如語音喚醒，能在休眠模式下查看電子郵件，甚至在電腦被鎖定或休眠時也可連線通用的語音助理服務，例如Amazon Alexa語音服務。

系微的InsydeH2O，提供最新的安全防護機制和高性能功能，以實現快速、安全與可靠的系統開機。安全是整個電腦市場最關注的議題，系微能支援最新的Windows 10安全功能及業界規範，包括安全啟動（Secure Boot）、TPM 2.0、安全韌體更新（Secure Firmware Update）等，皆是強化平台安全性的關鍵功能。

Acer Swift 3與Swift 5、HP Envy 13 Wood系列及Lenovo Yoga C940與Yoga S740皆為搭載InsydeH2O解決方案且通過「Project Athena」認證的新產品。

系微總經理莊鈴文先生表示：「我們非常榮幸能協助我們的客戶推出這些屬於英特爾創新計畫的新一代個人電腦產品。」他進一步提及：「取得Project Athena認證過程中，有許多設計和產品功能的挑戰，我們的客戶仰賴系微的解決方案和專業技術服務，以及與英特爾的緊密合作關係，最後終能成功地將這些非常創新的產品推向市場。」