5G及車用商機帶動 德微明年審慎樂觀

德微科技（3675）11月合併營收為1.33億元，月減3.64%，較去年同期持平，由於看好未來5G商轉商機可望帶動二極體需求成長，因此，德微佈局5G網通設備及5G智慧型手機二極體有成，且公司車用二極體積極認證中，德微表示，明年業績將較今年成長，審慎樂觀看待明年。

二極體廠德微科技11月合併營收為1.33億元，較去年同期持平，累計前11個月營收為14.2億元，年增2.52%，德微指出11月受到產品組合影響營收表現，不過，由出貨量來看，市場需求仍有成長趨勢。

德微進一步說明，5G裝置瞬間訊號與電流強大，需要更高階安全的整流二極體已保護裝置電源能安全使用，近年來德微積極佈局5G網通設備及5G智慧型手機二極體，主要瞄準高規格的應用領域，搶攻全球車用及工業用二極體需求，加上合併亞昕科技後提升集團生產價值，有助德微在5G世代與高端市場佔有一席之地。

展望2020年，德微表示，持續維持審慎樂觀看法，美中貿易戰使全球生產基地經過一次大規模遷移，加上愛國買氣與自產自用之策略，帶動中國需求明顯升溫，而全球市場雖尚未有顯著成長之走勢，然5G商轉在即，相關裝置數量成長有助二極體需求爆發。