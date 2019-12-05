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研華工業物聯網全球夥伴會議 上秀

2019-12-05 11:13經濟日報 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠研華（2395）衝刺工業物聯網市場，面對市場碎片化的應用困境，旗下工業物聯網事業群2020年將以鎖定垂直市場、提升產品技術動能、接軌創新趨勢，完善營運與導入WISE-PaaS Marketplace 2.0，以及加強夥伴深度鏈結、共創思維交流等三大策略方向前進。

研華今（5）日於研華林口物聯網園區舉辦為期兩天的工業物聯網全球夥伴會議，此也是繼去年底於蘇州舉辦物聯網共創峰會後的首場大型夥伴會議。研華今年以「共創工業物聯網生態圈 驅動企業數位轉型」為主題，與夥伴分享研華在面對未來工業物聯網的洞見與觀察。

在面對工業物聯網極為碎片化的應用困境，研華以發展行業應用的工業App破解現有挑戰，並透過WISE-PaaS工業物聯網雲平台中的「解耦」（de-coupling）再「重構」（refactoring），以模組化及微服務讓行業系統整合夥伴（Domain-focused Solution Integrator, DFSI）更容易擷取並運用功能模塊，而研華在此之後即可再進一步與其「共創」（co-creation）開發完整行業服務方案。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，為能加速應對工業物聯網困境並實踐上述目標，研華工業物聯網事業群於2020年策略方針包含鎖定垂直市場、提升產品技術動能、接軌創新趨勢，完善營運與導入WISE-PaaS Marketplace 2.0，以及加強夥伴深度鏈結、共創思維交流等三大策略方向。

此次會議不僅分享研華工業物聯網事業群的發展策略與方針，更展現研華在工業4.0基礎建設、智能製造、交通環境監測與能源、人工智慧及物聯網雲平台等關鍵領域的技術突破與成長。

其中，產業人工智慧乃由研華與夥伴合作的專屬工業用一站式訓練佈署的完整方案，協助客戶快速精準的建立AI模型、智慧邊緣運算則結合全新的XNavi系列軟體，將軟硬整合所帶來的技術加值，體現在機器視覺檢測、生產履歷追溯、設備監診與預知保養中、智能通訊強調Time sensitive networking（TSN）交換器透過時效性網路技術，可大幅減少傳輸延遲，有效提升聯網反應速度。

物聯網研華人工智慧

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