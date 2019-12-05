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瑞昱前11月營收創高 2019年營運攀上高峰

2019-12-05 10:22經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

IC設計瑞昱（2379）受TV及PC進入淡季短期影響，11月營收微幅下滑，然而前11月營收仍創下歷史新高，預料在網通新標案及真藍牙無線耳機（TWS）重啟拉貨帶動下，單季營收仍可微幅成長或持平，2019年營收再創歷史高峰。

瑞昱公布11月合併營收54.85億元，月減3.5%、年增35.4%。累計前11月合併營收552.3億元，年增31.9%。單月營收較上月微幅下滑，主要因第四季進入淡季，TV及PC類產品出貨動能減緩所致。

但網通標案及TWS出貨相對暢旺，尤其TWS在第三季在客戶端庫存調整結束，第四季拉貨動能重啟，瑞昱順勢推出新一代藍牙晶片，該晶片導入自動主從切換、降噪等功能，在功耗、訊號延遲、訊號穩定等方面也進行優化，新產品已切入國際品牌大廠，出貨量恢復成長，法人預料隨產品組合優化，本季毛利率可望回升，而藍芽5.0晶片也導入TV、機上盒及電視盒等遙控器採用，法人預估 2019 年整體藍芽晶片的營收貢獻將較去年倍增。

另外，中國網通WiFi設備新標案啟動拉貨，新標案仍以802.11ac 規格為主，預估802.11ac仍占瑞昱WiFi營收比重超過50%，不過，隨著WiFi-6（802.11ax）在2020年上路，法人預估瑞昱在2020年下半年可望看到明顯貢獻，目前瑞昱已針對WiFi-6開出新晶片規劃，預計明年下半年就有筆電客戶導入瑞昱WiFi-6解決方案，隨著5G帶動聯網環境升級，2021年瑞昱WiFi-6正式進入出貨高峰期。

營收瑞昱WiFi

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