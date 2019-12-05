功率放大器族群12月業績淡季不淡 法人唱旺

功率放大器族群第4季業績受惠大陸去美化效應持續擴大利基，業績出現淡季不淡現象，11月營收多維持在相對為高水位，年成長力道依舊強勁，整體營收表現優於市場預期，法人持續看好穩懋（3105）、宏捷科以及全新營運表現。

全新11月營收年增44.7%、月減13%，其中，光電產品營收比重逐年上揚，2018年比重提高至20.3%，今年第1季31.85%，第3季26.65%，2020年在客戶增加下，光電比重將再提高。

其中，消費型VCSEL今年1月已間接供貨給韓系手機客戶，6月第二位客戶加入量產行列，目前公司VCSEL產品營收列於光電產品項下，平均毛利率高於公司平均，市場估計在45%~50%之間。由於光電產品製程較為複雜，因此毛利率高於公司平均水準，在產能利用率提高加上產品組合優化，預期毛利率將逐步提高。

穩懋11月營收年增64%、月減1.48%，由於亞洲客戶需求依舊強勁，5G基礎建設需求持續提升，加上蘋果VCSEL集中出貨效應，市場預期本季營收較上季出現中個位數成長，將出現淡季不淡的現象，由於產能利用率持續維持高檔，毛利率將與上季相當。

宏捷科11月營收年增110%、月增2.73%，主要惠於大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，業績已擺脫Skyworks擴產減少外包的影響，業績開始出現明顯成長。

由於產品已在2018年底獲得大陸廠商認證通過，目前所有大陸手機產皆為宏捷科的間接客戶，中美貿易摩擦，轉單效益下，業績出現快速回升，第3子產能利用率80~90% 間，已趨近滿載；目前有效月產能藉去瓶頸工程，預期本季提高至8,000~10,000片，明年年中再提高至1.2萬片、明年年底可望再增加4,000片產能。