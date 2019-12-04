全台連鎖服務業最高榮譽 7-ELEVEN四人獲傑出店長
台灣連鎖暨加盟協會4日舉辦「2019全國商店優良店長表揚暨傑出服務店長選拔」，統一企業集團派出7-ELEVEN、康是美以及統一精工共24位店長角逐，共有八位獲得「全國傑出服務店長」最高殊榮，其中7-ELEVEN占四席。
特殊獎項部分，7-ELEVEN獲得「店務心得優異獎」、「最佳創新獎」、「門市品質服務優異獎」及「最佳社會服務獎」，共有七名店長獲獎。
7-ELEVEN指出，今年共有152位參選優良店長，其中有30位通過審查、最後挑選出15位優良店長，年紀最輕的僅24歲，服務年資最長超過21年，更進一步參選年度傑出店長，歷經半年激戰，每位都必須經過店務心得及創新經營點子等書面評核、神秘客評分、社區關係經營、公益服務及面試等關卡，接著再由各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核，綜合積分為各組別的前15%，才有機會披上「全國傑出服務店長」的榮譽彩帶。
7-ELEVEN今年獲獎的四位傑出店長，包括鑫樂昇門市蔡佩玲、家美門市張柏瑋、美光一門市陳怡伶、梅州里門市鄧資璇，將前往總統府、受總統接見並公開表揚。
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