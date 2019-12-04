親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

全台連鎖服務業最高榮譽 7-ELEVEN四人獲傑出店長

2019-12-04 22:30經濟日報 記者何秀玲／即時報導

台灣連鎖暨加盟協會4日舉辦「2019全國商店優良店長表揚暨傑出服務店長選拔」，統一企業集團派出7-ELEVEN、康是美以及統一精工共24位店長角逐，共有八位獲得「全國傑出服務店長」最高殊榮，其中7-ELEVEN占四席。

特殊獎項部分，7-ELEVEN獲得「店務心得優異獎」、「最佳創新獎」、「門市品質服務優異獎」及「最佳社會服務獎」，共有七名店長獲獎。

7-ELEVEN指出，今年共有152位參選優良店長，其中有30位通過審查、最後挑選出15位優良店長，年紀最輕的僅24歲，服務年資最長超過21年，更進一步參選年度傑出店長，歷經半年激戰，每位都必須經過店務心得及創新經營點子等書面評核、神秘客評分、社區關係經營、公益服務及面試等關卡，接著再由各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核，綜合積分為各組別的前15%，才有機會披上「全國傑出服務店長」的榮譽彩帶。

7-ELEVEN今年獲獎的四位傑出店長，包括鑫樂昇門市蔡佩玲、家美門市張柏瑋、美光一門市陳怡伶、梅州里門市鄧資璇，將前往總統府、受總統接見並公開表揚。

台灣連鎖暨加盟協會4日舉辦「2019全國商店優良店長表揚暨傑出服務店長選拔」，統...
台灣連鎖暨加盟協會4日舉辦「2019全國商店優良店長表揚暨傑出服務店長選拔」，統一企業集團派出7-ELEVEN、康是美以及統一精工共24位店長角逐，共有八位獲得「全國傑出服務店長」最高殊榮，其中7-ELEVEN占四席。7-ELEVEN／提供
分享

面試統一企業

延伸閱讀

愛之味 打進美國市場

統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子...

「Hello Kitty麻將組」讓人手癢！7...

影／苗栗西湖鄉第一家超商開幕 居民開心：很方...

相關新聞

葡萄王生技研發產能齊備 拓展東協市場蓄勢待發

2019-12-04 20:29

夏普Dynabook展商用新品 明年2月再推消費NB

2019-12-04 19:42

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53

宏達電VIVELAND再推大型VR密室逃脫 最多六人連線

2019-12-04 15:48

夏普5G智慧機藍圖 新品發表會曝光

2019-12-04 14:57

夏普2020新品發表會 釋出轉型升級三大戰略

2019-12-04 14:46

宏達電攜國防醫學院 創全台MR混合實境解剖學教室

2019-12-04 14:46

鴻海富鴻網組隊 台東推智能農業

2019-12-04 14:40

高通發表5G新晶片 夏威夷亮相

2019-12-04 14:40

LINE「LINE BRAIN計畫」 2020年下半年招募台企夥伴

2019-12-04 13:19

搶快靈活吃轉單 這家科技公司黏出貿易戰商機

2019-12-04 13:06

資訊月「解密未來」展 以解密AI為題材

2019-12-04 12:04

資訊月開幕 童子賢：台廠秀人工智慧新成果

2019-12-04 11:28

台南市引進微軟等 啟動AI戰略新佈局

2019-12-04 11:06

高通正式推出最新5G晶片 驍龍865/765

2019-12-04 08:08

蘋果傳密訪GIS 導入屏下辨識

2019-12-04 00:38

台日美屏下指紋辨識聯盟 浮上檯面

2019-12-04 00:37

聯發科營運旺 小摩喊三利多

2019-12-04 00:36

被動元件春燕來了！國巨徵千人 春節大加班

2019-12-04 00:33

MLCC搶手 禾伸堂、達方樂透

2019-12-04 00:32

子公司環旭在陸申請停牌 日月光集團擬跨國併購

2019-12-03 23:50

全球5G手機銷量 明年衝3億支

2019-12-03 23:31

誠美材轉投資昆山重訊不完整 遭證交所罰10萬

2019-12-03 20:48
看更多

熱門文章

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53

被動元件春燕來了！國巨徵千人 春節大加班

2019-12-04 00:33

蘋果傳密訪GIS 導入屏下辨識

2019-12-04 00:38

觀察站／中火爭議…林佳龍架的刀 盧秀燕來開鍘？

2019-12-04 00:14

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

汽車零組件若降稅 經部：不一定會反映車價上

2019-12-04 14:38

高通正式推出最新5G晶片 驍龍865/765

2019-12-04 08:08

全家超商 將恢復刷卡繳費

2019-12-03 23:15

綠能躉購費率喊降 業者憂

2019-12-03 23:27

MLCC搶手 禾伸堂、達方樂透

2019-12-04 00:32

台日美屏下指紋辨識聯盟 浮上檯面

2019-12-04 00:37

影／汽車零組件調降關稅 蘇建榮：消費者與員工應同受惠

2019-12-04 11:10

聯發科營運旺 小摩喊三利多

2019-12-04 00:36

ETF理財2.0 幫你存老本

2019-12-04 00:01

中市將再罰中火300萬 藍7縣市抗煤電空汙

2019-12-04 00:32

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08

郭台銘赴美與川普碰面 要談這些議題

2019-12-04 00:28

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

國產車降稅 綠委：沒白紙黑字承諾降價 不應倉促通過

2019-12-04 10:14

選戰筆記／台中再現藍天 空汙牌能打蔡罩門？

2019-12-04 00:32

彰銀捍衛職安 接軌國際

2019-12-04 00:04

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32

緯創加碼生醫 鎖定四領域

2019-12-03 23:18

永昕董座：目標5年內成為全球藥物生產基地

2019-12-04 01:18

生技募資困難？林榮錦：要先問自我定位

2019-12-04 12:19

全家暫停貨到刷卡 金管會給緩衝期

2019-12-03 23:30

全球5G手機銷量 明年衝3億支

2019-12-03 23:31

為紐西蘭度蜜月 網友求教：辦哪家信用卡最有利？

2019-12-04 19:34

名家觀點／合理提高獨董薪酬

2019-12-04 00:57

槓Gogoro 機車雙雄推新燃油車搶市

2019-12-03 23:57

Airbnb宣布新措施 提升台灣房源與旅客安全

2019-12-04 10:03

台電再嗆新增用電4成給中市 市府：應檢討全國能源政策

2019-12-04 13:36

首創！國泰世華銀APP全自動貸款還款 20萬元5分鐘核貸

2019-12-04 18:34

安聯對接星展程式介面 加速理賠

2019-12-04 00:03

LINE Pay Money啟動跨境支付

2019-12-03 23:26

減煤衝擊供電？台電：中部逾八成時間都靠跨區送電

2019-12-04 12:49

扣件業因匯損度寒冬 經濟部允釋出1000億低利融資件

2019-12-04 18:23

國營事業員工調薪 沈榮津：尊重單位負責人決定

2019-12-04 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top