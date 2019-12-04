AI+區塊鏈 李世光：數位倫理應先行

工研院／資策會董事長李世光演講，暢談「數位科技對產業發展影響」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

「AI跟區塊鏈是尖端趨勢，自駕車的重要性也迫在眉睫。」工研院／資策會董事長李世光4日演講暢談「數位科技對產業發展影響」，提到網路時代資訊，能改善無知也能引發霸凌，數位倫理要比法規建立先行。雖然AI大數據能輕易超越醫師的經驗，但人類也能運用科技提升效率。

資訊爆炸的世代

李世光分享說，8年前思考這個題目的時候，社群網路產生大量非傳統資料，其中80%的資料來自製造業，台灣在其中扮演重要角色。台灣製造業尤其半導體業推很快，但中小企業苦於無從下手。如今報章雜誌整天談大數據、雲端、5G，統整所有重要議題，覺得最重要的是AI跟區塊鏈，但能不能執行起來更重要。

「社會國家大變革時有2個最主要元素，一個是能源、一個是通訊科技。」李世光說，例如當年印刷術的通訊革命。1440年印刷術傳播，因為人們開始自己寫文章，知識傳遞的霸凌也愈來愈嚴重，這點在網路時代更明顯。

「人類每天搜尋的資訊量，究竟對世界有沒有正面影響？」李世光說，到2025年時，90%的企業將仰賴公有雲及私有雲技術。大數據讓資料變得可視化，有助於改善大眾錯誤認知的蒙昧。但在川普每天發表累積的幾千則推文中，其實已經將種族主義深埋在大眾心中，所以可見數位倫理的必要性，不能只看好的一面。

工研院／資策會董事長李世光（中）答問，認為數位倫理要比法規建立先行。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

AI大數據的便利

「Google按下1個搜尋鍵，消耗相當於烤1片麵包的能量。」李世光分析，社群網路需要保持光鮮亮麗，但Google搜尋不用，所以中國大陸推實名制，蒐得的大數據仍可能失真。但大數據仍然有其極限，企業要確認內部數據正確有效，有時候是流程跟公司組織需要調整。

「只要綜合15,000個病例，AI的診斷效率就不比醫生差。」李世光舉例，榮總導入腦部MRI+AI輔助診斷系統， 30年經驗的醫師感嘆自己輸給「華生」AI，但工作效率也提高。智慧零售讓倉儲、配貨速度加快，智慧運輸透過app訂閱賓士，不但可用手機取代車鑰匙，還可無限制次數換車，都帶來新時代的便利。

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