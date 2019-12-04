親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

PTT殺死一個外交官 他翻出蔡英文言論自由日談話好諷刺

無聲的入侵：澳洲陷入中共紅色滲透之苦戰

2020生醫大趨勢 高齡化、低頭族帶動新需求

2019-12-04 20:32經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

「2020 生醫大趨勢」論壇今(4)日登場，會中專家預估未來高科技業，將會跟著投入生醫領域，例如Apple Watch等穿戴裝置，都開始導入心電圖等醫療功能。未來高齡化也會產生愈來愈多的醫材需求，未來商機可望有更多成長空間。

高齡化科技業

延伸閱讀

細胞治療年產值上看兆元 尖端醫：台灣趁勢拚觀...

Apple年底前發票寄信箱 最快2020年就...

生醫科學雜誌創刊25年 國際排名大躍進

生技募資困難？林榮錦：要先問自我定位

相關新聞

宏達電VIVELAND再推大型VR密室逃脫 最多六人連線

2019-12-04 15:48

夏普5G智慧機藍圖 新品發表會曝光

2019-12-04 14:57

夏普2020新品發表會 釋出轉型升級三大戰略

2019-12-04 14:46

宏達電攜國防醫學院 創全台MR混合實境解剖學教室

2019-12-04 14:46

鴻海富鴻網組隊 台東推智能農業

2019-12-04 14:40

高通發表5G新晶片 夏威夷亮相

2019-12-04 14:40

LINE「LINE BRAIN計畫」 2020年下半年招募台企夥伴

2019-12-04 13:19

搶快靈活吃轉單 這家科技公司黏出貿易戰商機

2019-12-04 13:06

資訊月「解密未來」展 以解密AI為題材

2019-12-04 12:04

資訊月開幕 童子賢：台廠秀人工智慧新成果

2019-12-04 11:28

台南市引進微軟等 啟動AI戰略新佈局

2019-12-04 11:06

高通正式推出最新5G晶片 驍龍865/765

2019-12-04 08:08

蘋果傳密訪GIS 導入屏下辨識

2019-12-04 00:38

台日美屏下指紋辨識聯盟 浮上檯面

2019-12-04 00:37

聯發科營運旺 小摩喊三利多

2019-12-04 00:36

被動元件春燕來了！國巨徵千人 春節大加班

2019-12-04 00:33

MLCC搶手 禾伸堂、達方樂透

2019-12-04 00:32

子公司環旭在陸申請停牌 日月光集團擬跨國併購

2019-12-03 23:50

全球5G手機銷量 明年衝3億支

2019-12-03 23:31

誠美材轉投資昆山重訊不完整 遭證交所罰10萬

2019-12-03 20:48
看更多

熱門文章

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53

被動元件春燕來了！國巨徵千人 春節大加班

2019-12-04 00:33

蘋果傳密訪GIS 導入屏下辨識

2019-12-04 00:38

觀察站／中火爭議…林佳龍架的刀 盧秀燕來開鍘？

2019-12-04 00:14

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

高通正式推出最新5G晶片 驍龍865/765

2019-12-04 08:08

全家超商 將恢復刷卡繳費

2019-12-03 23:15

綠能躉購費率喊降 業者憂

2019-12-03 23:27

台日美屏下指紋辨識聯盟 浮上檯面

2019-12-04 00:37

影／汽車零組件調降關稅 蘇建榮：消費者與員工應同受惠

2019-12-04 11:10

MLCC搶手 禾伸堂、達方樂透

2019-12-04 00:32

聯發科營運旺 小摩喊三利多

2019-12-04 00:36

中市將再罰中火300萬 藍7縣市抗煤電空汙

2019-12-04 00:32

ETF理財2.0 幫你存老本

2019-12-04 00:01

郭台銘赴美與川普碰面 要談這些議題

2019-12-04 00:28

汽車零組件若降稅 經部：不一定會反映車價上

2019-12-04 14:38

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

國產車降稅 綠委：沒白紙黑字承諾降價 不應倉促通過

2019-12-04 10:14

選戰筆記／台中再現藍天 空汙牌能打蔡罩門？

2019-12-04 00:32

彰銀捍衛職安 接軌國際

2019-12-04 00:04

永昕董座：目標5年內成為全球藥物生產基地

2019-12-04 01:18

中火被罰300萬元 政院：遺憾中市府多所誤解

2019-12-03 22:12

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

緯創加碼生醫 鎖定四領域

2019-12-03 23:18

生技募資困難？林榮錦：要先問自我定位

2019-12-04 12:19

全家暫停貨到刷卡 金管會給緩衝期

2019-12-03 23:30

全球5G手機銷量 明年衝3億支

2019-12-03 23:31

創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32

名家觀點／合理提高獨董薪酬

2019-12-04 00:57

槓Gogoro 機車雙雄推新燃油車搶市

2019-12-03 23:57

Airbnb宣布新措施 提升台灣房源與旅客安全

2019-12-04 10:03

台電再嗆新增用電4成給中市 市府：應檢討全國能源政策

2019-12-04 13:36

LINE Pay Money啟動跨境支付

2019-12-03 23:26

安聯對接星展程式介面 加速理賠

2019-12-04 00:03

減煤衝擊供電？台電：中部逾八成時間都靠跨區送電

2019-12-04 12:49

國營事業員工調薪 沈榮津：尊重單位負責人決定

2019-12-04 13:28

美中貿易協議年底恐無望 法人估成衣三雄受惠

2019-12-04 11:27

洗產地條款 三讀通過

2019-12-03 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top