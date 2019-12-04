夏普展120吋8K電視 成資訊月最大亮點

夏普 (SHARP)全方位進軍台灣家電市場，將導入最新的精典型冷氣來台銷售，輔以120吋8K電視明年也來台開賣，以及洗衣機、空氣清淨機、除濕機、廚房家電等有競爭力商品，明年業績將可兩位數以上成長，也將成為台灣家電業有強勁競爭的品牌。

台灣夏普總經理張凱傑表示，今年是夏普歷年來最大陣仗參加資訊月展，推出家電、資訊及通訊等的3C跨領域最新產品，並結合夏普的IOT技術成為智慧家庭，將是明年業績大幅躍升的利器。展場共有70個攤位，也是今年資訊月最大參展廠商。

此次夏普展出明年CES將亮相的120吋8K電視，成為資訊月最大亮點。對此，張凱傑強調，這是全球最大的8K電視，明年第2季跟夏普在日本銷售一樣，同步展開在台灣市場的開賣，爭取金字塔高端客戶。

至於冷氣產品，繼今年引進夏普的旗艦型機種來台銷售，明年規劃精典型冷氣也進駐台灣市場。張凱傑說：「夏普的冷氣有自動清潔濾網的功能，搭配自動除菌離子的專利，有助銷售力道進一步提升。」

他強調，SHARP COCORO＋智慧家庭解決方案是全產品的特色，可以應用在電視、空調、冰箱、洗衣機、水波爐等，對於家電走向智慧家電是一波很大的助力。此外，有投影機、電子白板、筆電、5G手機等的新產品，拓展家庭、商用、教育等的台灣3C市場。

台灣夏普成立邁入第三年之際，有別於傳統的新品發表會的方式，首次參加以ICT資通訊產品為主題的108年資訊月台北場，展現由家電品牌轉型為科技服務公司的決心。自2016年以來，整個夏普在會長戴正吳的領導之下，連年創下佳績並每年都達到設定的目標。甫於今年11月初所發表的財報中獲利也有顯著成長。

今年，夏普更加積極拓展業務，並將業務推進體制改為三個主要業務，分別為8K Ecosystem、Smart Business和 ICT資通訊。通過這三大業務合縱連橫的綜效，可以更靈活地將夏普多項獨創技術應用在各方面生活領域，包括世界首發的夏普8K電視屬於娛樂生活應用範圍，還有工作、教育、安全、家庭社交、醫療健康、財產交易。。等各大應用領域。夏普正朝著建立“ 8K + 5G生態系統”並運用“ AIoT”改變世界的事業願景的方向不斷前進。