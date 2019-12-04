Nespresso與所羅門等合作開發 資訊月推創新AI咖啡體驗

近年來台灣 AI (人工智慧) 發展蓬勃，且已經可以預見將全方位的改變不僅是科技、資訊產業發展，更是改變消費者的日常。可曾想過，就連每天必喝的一杯咖啡，竟也能夠透過AI科技，分析大腦真實反應，交叉比對後找出讓你「真正有感」的咖啡選擇。

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso領先跨界與台灣科技創新公司所羅門、神念科技、瑞艾科技共同技術合作開發，於資訊月主題館中，推出耳目一新的「創新AI咖啡體驗」。

今(4日)起於台北世貿展覽一館「資訊月：解密未來」設置消費者體驗區，教育部長潘文忠、經濟部次長林全能、台北市副市長黃珊珊、國家通訊傳播委員會NCC代理主委陳耀祥、資訊月主委劉瑞復、以及台北市電腦公會理事長童子賢等人也至展位共襄盛舉。

透過腦波檢測裝置，感測對於10大經典咖啡香氣聞香瓶的腦波反應，誠實記錄體驗者的喜好數據。並將這些數據頻譜轉化為體驗者專屬的咖啡喜好分析圖後，最後由具備智慧視覺的機械手臂系統，自動化將滿足體驗者喜好的推薦咖啡膠囊送至體驗者面前，現場就能品鑑一杯專屬體驗者的頂級咖啡。台灣民眾將親身體驗，選擇喝哪一種咖啡 ? AI人工智慧可能比你更懂你自己！

Nespresso台灣事業部總監朴成鎔強調，「這是一個非常難得的機會，能夠貢獻Nespresso咖啡專業知識與技術，與台灣優秀的科技公司攜手開發出這次令人驚艷的AI咖啡體驗。台灣的咖啡愛好者，將有機會體驗用AI感測大腦真實反應數據而分析出的咖啡風味喜好，是否與認知上的喜好一致或是有意外之喜。這項合作榮幸成為推動台灣AI發展應用集大成的咖啡品牌，也更加翹首期盼未來，AI走入日常讓生活更加便利美好。」