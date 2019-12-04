新事業續成長助攻 佳世達11月營收創歷年同期新高

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佳世達科技今年在聯合艦隊新增其陽、聚碩、勝品、羅昇等帶動下，新事業持續增長，帶動11月營收維持高檔水準，今（4）日公布11月合併營收151.47億元，較去年同期成長1.7%，創下同期新高。累計2019年前11個月合併營收1,554億元，較去年同期成長9.1%。

佳世達12月5日起，將參加2019年醫療科技展，共有八大展區，包含智慧手術室、智慧透析中心、智慧植牙中心、智慧醫學影像中心、智慧醫療戰情室、聽力中心、醫美中心、醫療耗材等事業領域，展現明基及佳世達集團結合醫療與科技的智慧實力。