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傳「泰簽取消財力證明」？ 外交部：目前沒有任何更動

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果粉收到信了嗎？ Apple今年底前將開雲端發票

2019-12-04 18:12經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

不少蘋果用戶今（4）日應該都有收到一封通知信，Apple宣布即將開立雲端發票。財政部表示，目前Apple已在測試階段，預計年底前向Apple購買服務的民眾就可收到發票，明年1月25日，就可以Apple發票來對獎。

財政部統計，目前共有13個已登記境外電商稅籍的店家開立發票，包括大型電商Google、Sony、Amazon部分服務等，如今Apple也將跟進，本月可望開立雲端發票。

Apple今日發出通知信表示，即將實施新的購買流程，當消費者在App Store、iTunes Store或其他蘋果服務消費時，將會開立雲端發票。民眾消費後，信箱會收到發票開立通知，內含發票號碼，可參與發票對獎。

財政部表示，境外電商所開立的雲端發票若中獎，會寄送中獎通知到綁定信箱，民眾記得留意，不要誤認為詐騙郵件，以免與財神爺擦身而過。

財政部指出，依規定，年銷售額超過48萬元的境外電商營業人，應辦理稅籍登記及報繳營業稅，並自今年起開立雲端發票，不過財政部給予輔導期一年，今年未開發票仍不罰，明年1月1日起若未開發票遭查獲，將遭財政部依規定論處。

依據財政部境外電商課稅專區顯示，目前已登記稅籍的境外電商共132家，財政部表示，目前正積極輔導境外電商，據了解明年多數境外電商都能夠如期開立發票。

電商財政部Apple

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