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LINE BRAIN要登台 2020下半年起跑

2019-12-04 18:08經濟日報 記者彭慧明／即時報導

LINE台灣今天在台北舉行開發者大會，LINE的人工智慧計畫「LINE BRAIN」 預計在2020年下半年在台優先開放企業合作試行。

LINE BRAIN 計畫整合 LINE 旗下所發展的各項人工智慧技術，例如仿若真人對話的餐廳訂位應答以及各種生活場域的應用。LINE 台灣董事總經理陳立人表示，積極思考將 LINE BRAIN 導入台灣的最佳模式，先運用在 LINE 自身服務上，累積經驗並根據台灣用戶的反應持續優化，開始尋覓技術夥伴，將鎖定系統整合業者或企業的技術部門深度合作，根據台灣市場的用戶需求，為 LINE BRAIN 找到最適地化的實現場景，最快2020年下半年在台開始試行。

LINE BRAIN 將是 LINE 提供給開發者使用的 AI 技術平台，其中LINE的語音助理 Clova Chatbot Builder 只要把資料上傳進去訓練就能直接利用，是值得台灣開發者密切關注的重大平台資源。這些平台資源也會運用在LINE台灣的服務上。台灣資料工程團隊將與總部 LINE BRAIN 合作，透過 LINE BRAIN 中的技術改善 LINE 的服務，同時針對資料訓練的中文加以優化，並在台灣尋覓合適的企業夥伴。

LINE人工智慧台資

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