FCCL廠新揚科員工認股憑證 擬發2500張

FCCL(軟性銅箔基板)廠商新揚科今（4）日公告，董事會決議通過108年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法，擬發行2500張。

新揚科公告提到，認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：認股權憑證授予期間屆滿2年，最高可行使認股權比50%，至於3年則為75%、4年則100%。