中光電旗下宇康醫電 參展醫療科技展

亞太最強醫療X科技盛會「台灣醫療科技展」將於12月5日至8日於南港展覽館二館開展。中光電（5371）旗下子公司宇康醫電，將展出eFitHealth體健宜體適能檢測系統及uGym智慧復健系統，同時結合智能互動、即時感測及AI技術，期許能為智能復健及健康運動應用領域，帶來全面性的創新解決方案。

宇康的eFitHealth體健宜體適能檢測系統，將與Inbody台灣區總代理日龍儀器之Inbody身體組成儀自動化量測共同展出，透過科學化分析將檢測數據化並提升精準度，再結合3D深度影像、2D彩色影像辨識、穿戴式生理感測與常模分析等技術，可提供12項體適能檢測與評估功能，並於檢測後立即呈現個人化診斷報告。

中光電表示，透過eFitHealth體健宜體適能檢測系統，可讓醫生能夠依照受測者各項數據，給予運動處方，亦可再透過uGym智慧復健系統之雙向溝通機制，串連使用者體適能檢測資料、運動處方及訓練結果分析，以達正向循環的有效訓練。

uGym智慧復健系統包含3D Biking及3D Jogging心肺復健系統、肌少症力量訓練系統及銀髮族環狀訓練系統。針對3D Biking健身車訓練及3D Jogging跑步機訓練之心肺復健系統和肌少症力量訓練系統，宇康醫電提供精準的運動數據、多場景的虛擬實景賽道，除可有效達到復健效果外，並增加運動趣味性及使用黏著度。

同時，透過心率監控功能，隨時監測運動狀態，提升訓練安全度及效益，並分析數據協助使用者達成訓練目標。銀髮族環狀訓練系統則搭配祺驊（1593）的LECB精準雙向磁力控制閥以及鼎固健康科技的環狀訓練器材，讓器材使用壽命數倍於傳統油壓氣壓，更可根據運動處方自動調整阻力，精準執行有效運動。