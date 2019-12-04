宏達電VIVELAND再推大型VR密室逃脫 最多六人連線

宏達電攜高雄市政府打造KOSMOSPOT X VIVELAND。 圖／宏達電提供 分享 facebook

宏達電(2498) 旗下VIVELAND團隊上個月首波推出亞洲區獨家代理ARVI開發製作的大型VR密室逃脫遊戲《拆解核危機》，今 (4) 日宣布，12月再推出《消失的聖誕禮物》遊戲，最多可6人連線遊玩，預計12月6日在台北三創生活園區VIVELAND樂園、及高雄大魯閣草衙道KOSMOSPOT X VIVELAND同步上線。

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示，「很高興推出的大型VR密室逃脫遊戲廣受消費者歡迎，總計全台每月遊玩次數上看1,000次；目前VIVELAND已共有4款VR密室逃脫遊戲可供玩家選擇，之後會定期再陸續推出新款遊戲，滿足VR密室玩家的需求」。

宏達電表示，VR 密室逃脫遊戲是基於傳統密室逃脫布局的體驗，並透過最新進的虛擬實境技術來增強遊戲體驗，不須傳統密室逃脫必備的大場地、及大型裝置設施的投資，在VR建構出的各種不同場景中，也可體驗到彷彿在密室中真實移動的感受。

宏達電指出，新推出的大型VR密室逃脫遊戲是一款最多可6人連線的遊戲，最適合呼朋引伴一起組隊來解謎完成任務；上市日起，凡購買《消失的聖誕禮物》即贈送100元折價券（限秘境逃脫三部曲使用）。