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台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53商業周刊 黃齊元／商周.com專欄作家

台積電總裁魏哲家（左）、董事長劉德音（中）。記者曾吉松/攝影
台積電總裁魏哲家（左）、董事長劉德音（中）。記者曾吉松/攝影
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摘要

1.過去台積電的管理風格很低調，但現在高調宣示技術、股價今年上漲了50%，乃推動台股的大功臣。台積電管理層採用了全新的思維模式，改變現況。

2.「反向思考」的出發點是「獨立思考」，但其形式可能是「另類思考」：方向不一定相反，但決策過程與手段和一般人的作法不同。

今年年初的時候，很多專家預測今年美國股市會崩盤，而且情況會很慘，重現1987年股災的場景，並舉出數據證明現在和當年很相像。2019年還有一個月，可是美股持續創高峰，是專家看錯了？還是時候未到？

在另一方面，年初時，美國新經濟前景一片光明，大家紛紛搶進。可是今年卻是繼2000年之後，美國另一次新經濟概念股泡沫破裂。著名的新股IPO如Uber、Lyft表現奇差無比，上市後股價滑落4-5成，最慘的是軟銀孫正義投資的WeWork，IPO失敗，市值從470億跌到80億美元，需要重整，總計今年新經濟股蒸發了1000億美元。

2年前，蘋果股價跌到低點，許多人（包括我在內）認為蘋果好日子已經結束了，未來手機不會一直換代，硬體時代終結，蘋果股價很難有起色。誰知在CEO庫克帶領下，最近蘋果轉型服務成功，股價再創高峰，市值衝到1.2兆美元，今年以來共上漲50%，光漲幅就等於台積電市值1.5倍，堪稱會跳舞的大象。

這說明了「反向思考」的重要，在人云亦云的時候，我們千萬不要隨風起舞，一定要有冷靜的頭腦。

也正因為如此，最近我幾乎不看電視，因為充滿偏頗的言論，不管是藍或綠，都有濃厚的立場與色彩。如果你看美國或中國媒體，由於中美貿易大戰，也各持已見，數落對方的不是。

事實上，有很多新聞可能是真的，但是被加油添醋，所以「程度」不對，本來是30%的情節，被繪聲繪影講成80%。如果你情緒起伏，或跳進去跟著起鬨，就中了「假新聞」的圈套。

「反向思考」的一個成功案例，是巴菲特。他幾年前在蘋果股價最低的時候，大膽進入市場掃貨，出發點可能是其「美國第一」的愛國情操，也可能是他相信龍頭藍籌股的長期價值，不論如何，他成了大贏家。

另外一個著名案例是中國大陸阿里巴巴。2003年的時候，當時阿里還沒有像今天這麼紅，只是一個新創明星。那時美國eBay高調進入中國市場，馬雲突出奇招，推出淘寶與其應戰，並採取完全免費策略。一開始不被看好，最後卻大獲全勝，3年後把eBay趕出中國。

雖然都是反向思考，但巴菲特和馬雲的出發點完全不同。巴菲特是價值導向、押注明日冠軍，假如他是台灣人，大概會變成台積電10%股東。但馬雲卻更大膽，不按牌理出牌，走的是「顛覆式創新」。前年AlphaGo和韓國世界棋王對弈，當時人類獲勝的唯一一盤，也是採取非常規的策略，讓機器產生失誤，但從此AI就沒有再輸過。

「反向思考」的出發點是「獨立思考」，但其形式可能是「另類思考」，也就是方向不一定相反，但決策過程與手段和一般人的作法不同。一個例子是微軟現任CEO納德拉，他看到未來雲端是趨勢，公司被後進者亞馬遜超越，毅然決然砍掉自己賴以起家的Windows軟體服務，加入對方戰場，收復失土，股價大漲3倍。所以否定自己、否定現況，也是一種反向思考。

另外一個例子是台積電。在新任董事長和總經理帶領下，公司作風變得和以往完全不同。過去台積電的管理風格很低調，不隨意攻擊競爭對手。但現在台積電完全換了個人，高調宣示技術卓越性，把5年後的市場成長前景都攤開給投資人看，徹底把對手擊垮。因此股價今年上漲了50%，乃推動台股的大功臣。台積電管理層採用了全新的思維模式，改變現況。

這說明了「不一樣」的重要性，你不但要和市場競爭對手不一樣，也要和過去的自己不一樣。唯有不斷「差異化」，才能突顯你的價值。

我今年6月去聽孫正義來台演講，他非常自豪自己「不一樣」的大膽投資策略，強調當年只聽了馬雲20分鐘簡報，就決定投資4000萬美元，成為他最成功的代表作。但也同樣是這種策略，讓他快速下注WeWork，最後賠掉50億美元。這說明即使是差異化，也要因時因地制宜，不能一成不變。

要如何培養獨立思考或另類思考的能力？

我認為有以下幾個方式：

第一是培養全球觀。每個人應該多吸收台灣以外的信息，我每天必看倫敦《金融時報》、《華爾街日報》、《南華早報》，現在網路上也有很多海外資訊。

第二是觀察長期趨勢。對於任何事件，比如說香港反送中，我都會思考10年以後會有什麼影響，不會只看今明年。

第三是維持多元價值。電視我必看民視和中天，報紙則詳讀自由時報和中國時報，甚至大陸環球時報。唯有深入了解各種最極端的觀點，有獨立思考和判斷能力，才不會被媒體牽著鼻子走。

第四是不斷學習新知。資料(data) 不等於資訊(information)，資訊不等於知識(knowledge)，知識不等於智慧(intelligence)。在一個訊息大爆炸的時代，每個人不但需吸收資訊，而且要過濾、消化、連結和轉化。這不是一件容易的事，我們正進入快速、碎片、跨界和終身學習的新時代。

在資訊爆炸、訊息混淆的時代，我們還有一點要注意，就是要維持不同的思維模式。就像康納曼在他的書《快思慢想》提到，人需要有直覺式思考，也需要有邏輯式思考。孫正義所犯的錯誤，就是只有第一種思考模式。

台灣正進入關鍵的時刻，我們應擁抱美國還是中國？向左或向右？台裔美國民主黨總統候選人楊安澤（Andrew Yang）的競選口號，叫MATH ( Make America Think Harder )，台灣又何嘗不是如此呢？

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台積電巴菲特孫正義馬雲阿里巴巴

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