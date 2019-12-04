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夏普2020新品發表會 釋出轉型升級三大戰略

2019-12-04 14:46經濟日報 記者尹慧中／即時報導

夏普今（4）日召開2020新品發表會也首度在資訊月展出新品，也是提前曝光將在美國CES展出的新品並透露三大轉型策略與發展8k加上5G戰略。

夏普。 路透
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