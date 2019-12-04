宏達電攜國防醫學院 創全台MR混合實境解剖學教室

宏達電（2498）健康醫療事業部DeepQ團隊今（4）日宣布，與國防醫學院合作首創全台最大MR混合實境解剖學教室。混合實境 （MR）結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR），讓使用者可以在真實與虛擬解剖教室環境中切換互動，依據不同的翻轉教育情境選擇合適的學習方式。

國防醫學院長查岱龍指出，解剖學是醫學很重要的基石，但過去學生學習解剖空間構造是非常挑戰困難的，特別是還要轉換成未來與臨床病人的相對應關係更為重要。而MR混合實境的學習方式讓學生可以透過虛擬跟真實人體的對照，讓學生反覆去記憶學習與病人的相對應關係，大幅提升臨床解剖學的理解能力。

宏達電健康醫療事業部DeepQ總經理張智威表示，MR混合實境的學習方式可以釋放老師的教學想像力，提供老師翻轉教學的關鍵工具，讓學生及老師可以有更緊密的交流互動。老師在上課時，只要一切換環境功能，馬上可將虛擬的空間結合現實環境，突破之前VR無法與學生直接互動的缺點，從教學互動中觀察學生對於課程的理解程度，使他們更有興趣、更有效的學習解剖知識。而這樣的混合實境應用，結合VR與AR的優勢，也會在其他專業領域有突破性的應用。