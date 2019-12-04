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趨勢科技宣布 成為Amazon Web Services新服務上市夥伴

2019-12-04 13:38經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

全球網路資安解決方案廠趨勢科技今（4）日宣布，公司成為「Amazon Virtual Private Cloud（Amazon VPC）Ingress Routing」 服務的上市合作夥伴。趨勢表示，透過與AWS合作，趨勢科技的TippingPoint網路防護與最新推出的Trend Micro Cloud One防護服務平台，能與AWS這項全新服務密切整合。

趨勢產品行銷副總裁莫爾（Wendy Moore）表示，許多企業殷殷期盼的雲端網路層防護終於來臨。趨勢科技能為AWS上數以千計的客戶提供多層式混合雲防護。搭配Amazon VPC Ingress Routing，趨勢的雲端網路防護解決方案將擁有更廣泛的應用與更優異的部署彈性，讓客戶迅速地大規模防護其 Amazon VPC環境，而不中斷企業應用程式的運作。

Amazon VPC Ingress Routing是一項專為協助客戶更輕鬆將網路及資安裝置與現有網路拓樸整合而設計。趨勢指出，有Amazon VPC Ingress Routing，客戶就能在Internet Gateway（IGW）和Virtual Private Gateway（VGW）上定義路由規則，來將入口流量先導向第三方裝置之後再送往最終目的地。

趨勢表示，Amazon VPC Ingress Routing讓客戶更容易在其Amazon VPC內部署生產等級的應用程式，獲得所需的網路與資安防護服務。這項新的服務可讓趨勢科技客戶更彈性地控管其網路流量走向，不僅讓部署更加透明，而且無須重新調整架構。採用在線式部署可讓客戶的網路防護化被動為主動，預先防範和阻撓攻擊，不讓攻擊得逞。

知名雲端資安服務 (security-as-a-service）供應商 Armor，是一家正在測試這項最新服務的趨勢科技與 AWS 共同客戶。 Armor 的技術長波斯奎（Josh Bosquez）表示，隨著越來越多企業希望能夠強化其混合雲環境的資安，很高興見到市場上推出了這樣的創新服務。身為一家資安服務供應商與Advanced Technology Partner（APN），支持趨勢科技這種協助 AWS 客戶大規模地跨 Amazon VPC和地域部署資安防護而不需中斷網路的作法。

現在，趨勢科技的客戶在 AWS 內即可享有搭配 Amazon VPC Ingress Routing 運作的強大雲端網路層防護。藉由這項強化服務，客戶能將防護部署在任何Amazon VPC內，無需重新調整架構，因此不會造成中斷，也不需另外重導流量或使用代理器 （proxy）。

Amazon Web Services, Inc.的Amazon EC2副總裁布朗（David Brown）表示，雲端資安一直是 AWS 的第一要務，致力協助客戶達成最高等級的雲端資安。隨著客戶逐漸將基礎架構移轉至雲端並持續擴充，客戶希望能找到可輕鬆將防護裝置導入網路拓樸並輕鬆加以管理的方法。

布朗指出，有了Amazon VPC Ingress Routing，趨勢科技的雲端網路防護解決方案預料將在 AWS Marketplace 上架來協助客戶在不造成網路中斷的情況下，迅速解決雲端內的網路防護需求。

Amazon雲端資安

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