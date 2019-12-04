LINE「LINE BRAIN計畫」 2020年下半年招募台企夥伴

LINE今（4）日舉辦第四屆台灣開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2019」，今年超過千人到場參與，為歷年規模的兩倍。LINE面向台灣開發者，進一步說明其人工智慧（AI）技術、數據累積運用，以及在資安方面如何落實在台灣推出的服務上，並預告LINE BRAIN預計在2020年下半年在台優先開放企業合作試行。

LINE在今年6月年會時，宣布啟動「LINE BRAIN」計畫，將大幅運用Clova雲端AI助理，以及其他事業服務至今累積的AI技術，今年起陸續對外銷售AI聊天機器人技術LINE BRAIN CHATBOT、光學文字辨識技術LINE BRAIN OCR、語音辨識技術LINE BRAIN SPEECH TO TEXT等技術與服務。

LINE正在積極思考，如何用最佳模式將LINE BRAIN導入台灣。LINE台灣董事總經理陳立人表示，推動的進程，如同大多數在台灣推出的開發工具與技術平台，一開始將運用在LINE自身服務上，累積經驗並根據台灣用戶的反應持續優化後，就會開始尋覓技術夥伴。

陳立人指出，初步計畫將鎖定系統整合業者或企業的技術部門深度合作，才能根據台灣市場的用戶需求，為LINE BRAIN找到最適地化的實現場景，期待最快2020年下半年在台開始試行。

LINE於2015年，就在台灣成立開發工程團隊，以開發應用為主，四年間工程團隊人數成長10倍。隨著許多服務陸續在台推出，資料持續累積，LINE今年在台灣正式成立資料工程團隊，團隊成員主要包括資料工程師、資料科學家、資料分析師、自然語言處理工程師。