生醫科學雜誌創刊25年 國際排名大躍進

台灣創立並由台灣人擔任主編的期刊「生醫科學雜誌」今年邁入25年，並在同類型的國際期刊排名第20名。創刊主編張傳炯回憶，創刊的動機是希望台灣研究能與世界連接，作夢都沒想到能達到這樣的成就。

科技部「生醫科學雜誌」於1994年創刊，是台灣生醫科學領域第一本由台灣人擔任主編的國際性英文學術期刊。今年是「生醫科學雜誌」創刊滿25年，今天上午科技部邀請歷任主編中研院院士張傳炯、教育部國家講座教授陳慶鏗、中研院院士賴明詔回娘家，並與現任主編中研院院士張文昌，共同分享25年來的點點滴滴。

創刊主編張傳炯在致詞時提到，在1990年代時，台灣投身在生醫研究領域的人很多，但是能夠發表在國際期刊的機會非常少。他表示，那時候每100個台灣生醫領域的研究人員，每年在國際期刊上登出的論文大約3到4篇，但同一時期，歐美則是每100人平均30到40篇。

張傳炯說明，當時創辦「生醫科學雜誌」時，希望能夠成為一座橋梁，讓台灣的研究者與國際接軌，並且讓台灣的研究被世界看見。

根據美國科學資訊研究所（ISI）日前發布的期刊引用報告，「生醫科學雜誌」的影響係數繼2017年創下3.466的佳績之後，2018年更躍升至5.203，在ISI收錄的136種全球研究與實驗醫學類期刊中排名20，甚至贏過不少日本的生醫期刊，具有代表性。

張傳炯表示，能夠達到這樣的成果，是當初創辦期刊時始料未及。不過他也提醒，雖然達到了這樣的成績，但是並不能自滿，因為在「生醫科學雜誌」刊登論文的引用率比起歐美國家而言，仍然偏低，代表這些研究被國際看到的機會還是比較少，因此這也是之後需要繼續努力的目標。