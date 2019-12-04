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明達醫明起競拍三天底價52.5元 12月25日上櫃

2019-12-04 11:37經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

生技股新兵明達醫（6527）為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，將自明日起至12月9日共三日舉行競價拍賣，競拍總量1,943張，競拍底價為52.5元。

本次競拍的每標單最低為1張，最高272張，以價高者優先得標，並將於12月11日開標，公司預計於12月25日掛牌上櫃。

明達醫管理團隊來自明基友達集團，在IT設計領域累積豐富經驗，除高階醫療儀器的代工業務外，亦同時雙軌並進發展自有品牌Crystalvue業務。

公司主要看好在全球人口持續老化及生活形態改變下衍生出的商機，眼科相關醫療儀器設備將以6.2%的年度複合成長率成長，於2024年達到422億美元的產值。

眼科診斷設備市場目前由歷史悠久且專精光學技術的龍頭業者所主導，包括德商Carl Zeiss、日商Topcon、Nidek等。明達醫表示，開發眼科產品需要具備不同領域的知識及綜合應用跨領域技術的能力，對於新進業者進入門檻相對較高，產品亦不易拓展。明達醫利用台灣的製造優勢開發全自動眼底照相機，並已獲得全球知名眼科診斷型儀器品牌的ODM訂單，目前在全球的市占率約4~7%。

除了光學技術外，明達醫也聚焦在儀器自動化專業。已為客戶設計製造全自動核酸萃取儀與分子檢驗系統。根據Medgadget資料，2025年分子診斷市場規模將達130億美元，年複合成長率7%。

明達醫2017、2018年營收為4.94億元、6.06億元，每股稅後純益（EPS）分別為1.57元、3.28元；2019年前十個月營收為5.61億元，前三季EPS為3.25元。

競拍

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連六個月營收為零 益通明年1月13日終止上櫃

明達醫年底上櫃 目標市占10~20%

10檔績優 明年稅後EPS估賺逾10元

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